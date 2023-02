Závěrečný turnaj dlouhodobé části přinesl nejprve pro oba okresní celky skalp Kladna hrajícího ve značně děravém složení. Šakalové mu nasypali půltucet, Polička mohla a měla také, ale vinou vlastní střelecké sterility se obávala o výhru až do konce, tím spíše, že dohrávala pod hrozbou šestého faulu. „Opět jsme nebyli schopni vedení pojistit a kazili finální fázi. Poslední přihrávku v přečíslení si dáme nepřesnou, špatně zakončíme. V play off přijdou zápasy, kdy takové příležitosti budeme muset využívat, jinak nebudeme mít šanci na úspěch,“ uvedl trenér František Švec.

Následovaly duely proti silnému Chemcomexu Praha a Šakalové v něm tahali za kratší konec. Nikoli snad herně, ale produktivitou, která byla v jejich případě nulová. Vrcholem turnaje byla bitva tradičních rivalů Polička versus Chemcomex. Kvalitní utkání hraně ve vysokém nasazení pro sebe rozhodli po zásluze domácí futsalisté a před play off to pro ně je bezesporu vítaná vzpruha. Černou kaňkou na zajímavém střetnutí bylo nepříjemné nezaviněné zranění hostujícího Petra Zapletala, který musel být z hrací plochy odnesen.

František Švec, VPS Stavoblock Polička: Poprvé v sezoně jsme na turnaji získali šest bodů, takže panuje spokojenost. V základní části jsme uhráli asi maximum, co reálně šlo. Krom jednoho turnaje jsme snad neposkládali osm lidí, což je naše dlouhodobá bolest, náš kádr prostě není široký. Nikdo nás ale vysloveně nepřehrál, hráli jsme s každým vyrovnané zápasy. Geograficky je soupeř do čtvrtfinále velice příjemný, herně však velice nepříjemný, ačkoli jsme ho v tomto ročníku dvakrát o gól porazili. Klíčová bude samozřejmě sestava, jakou poskládáme. Je mi moc líto, že s námi nebude Miroslav Kovář, který se vrací pracovně do Kanady. Jeho výkony byly výborné, nebylo znát, že dva roky nehrál, je to vítězný typ, navíc gólový hráč a bude nám chybět. Zásadním úkolem bude vyhrát první zápas v domácí hale, abychom potom nemuseli jet k soupeři s Damoklovým mečem nad sebou.

Polička vs. Chemcomex:

Zdroj: Radek Halva

Petr Matoušek, Šakalí hněv Moravská Třebová: Jsem rád, že dlouhodobá část skončila. Ve všech směrech byla nejtěžší, jakou jsem u Šakalů v lize zažil. Ale dopadlo to vlastně paradoxně nad očekávání dobře. V porovnání s loňskou sezonou, kterou jsme zakončili s 26 body na třetím místě, máme jenom o čtyři méně. Co bych uvítal, tak to je větší výsledková konstantnost. Bohužel to ale bylo jako na houpačce. Za Poličku jsme ve čtvrtfinále nakonec rádi, i když moc dobře víme, při vší úctě k ostatním týmům, že o moc těžšího soupeře jsme vyfasovat nemohli. A pokud se na náš souboj podívám z regionálního pohledu, je super, že Svitavsko opět bude mít zástupce na Final Four. Závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší celky republiky v Litovli se, ve velké nadsázce, tak jako tak odehraje za naší účasti, neboť se na něm organizačně podílíme. Na přelomu května a června nás potom ještě čeká Liga mistrů v Itálii. Máme toho před sebou hodně a pokusíme se obstát se ctí.

Moravská Třebová vs. Chemcomex:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

CELOSTÁTNÍ LIGA, 10. turnaj: Šakalí hněv Moravská Třebová – FK Adria Kladno 6:0 (2:0), branky: 7., 21. a 38. R. Matocha, 15. a 36. Ferby, 28. Válek. VPS Stavoblock Polička – FK Adria Kladno 2:0 (2:0), 2. Kovář, 8. T. Švec. Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 0:3 (0:2), 15. a 39. Klimt, 17. Bialek. ČK: 1:0 (Ferby). VPS Stavoblock Polička – Chemcomex Praha 3:2 (1:1), 12. a 38. Kovář, 29. Vondra – 20. Havrda, 39. Klimt.

Další výsledky: Zlín – Jilemnice 5:1, Jilemnice – Varnsdorf 1:3, Zlín – Varnsdorf 0:2.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Ferby, Sedláček, Bambušek, Leasure, Lasovský, Lexmaul, Matocha, Válek, Slováček.

Polička: Slaný, Kubica – Stejskal, Vondra, F. Švec, Hynek, T. Švec, Kovář, Trojánek.

Konečné pořadí po základní části:

1. PCO Rudolfov (38 bodů), 2. Futsal Varnsdorf (36), 3. Chemcomex Praha (34), 4. VPS Stavoblock Polička (29), 5. Šakalí hněv Moravská Třebová (22), 6. Bombarďáci Větřní (20), 7. Futsal Zlín (12), 8. FK Adria Kladno (10), 9. SK SICO SC Jilemnice (9).

Čtvrtfinále play off (11. února, 18. února, případné 3. zápasy 25. února):

PCO Rudolfov – FK Adria Kladno

Futsal Varnsdorf – Futsal Zlín

Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní

VPS Stavoblock Polička – Šakalí hněv Moravská Třebová