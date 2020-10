Sedm zápasů, šest gólů. Skvostná bilance. Nikdo se za to nemusí stydět.

A vysokomýtský MIROSLAV PODMAJERSKÝ (42) už vůbec ne. Stále ukazuje, že dokáže být na hrací ploše platným hráčem, na kterého se tým může spolehnout. Střílet góly není zcela popisem jeho práce, jenže když to přijde na nohu, proč gólmany „nepotěšit navštívenkou“. Po víkendu by mohl vyprávět poličský Slaný, neboť jej Podmajerský překonal třikrát a výrazně se podílel na výhře 4:1. Všechny své branky vtěsnal do poslední půlhodiny. V tabulce střelců I.A třídy se dělí o čtvrté místo. Ještě výš je jeho parťák Sedlák, jenž s osmi brankami soutěž vede. Když nyní nemohl nastoupit, kolega ho skvěle zastoupil.