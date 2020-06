Pořadatelé mínili, jenomže koronavirus měnil. Těžce zkoušený rok 2020 si aktuálně vyžádal další oběť z řad sportovních akcí. Tradice netradice, na to nikdo nehledí.

Ještě tři týdny zpátky vyhlásili pořadatelé 22. ročníku populárního svitavského turnaje v malé kopané QantoCup, že se přes všechny potíže pokusí letošní edici uspořádat v obvyklých dimenzích a v termínu 27. a 28. června.

Což byla pro sportovní příznivce v regionu po neveselých měsících skvělá zpráva…

Jenže všechno je nakonec jinak a jedna z největších akcí svého druhu v republice si dá přece jenom roční vynucenou pauzu.

Ač je současná situace v zemi z epidemiologického hlediska relativně příznivá a restriktivní opatření vládních úřadů se postupně rozvolňují, tak sezvat na Svitavský stadion stovky lidí z Čech, Moravy a Slezska se stále jeví jako přílišné riziko, které si kolektiv organizátorů zkrátka nemohl dovolit. Tudíž, ač nerad, musel fotbalistům, kteří se každoročně v závěru června ve Svitavách scházejí, oznámit, že se musí najít jiný program.

Že to pro ně nebylo snadné rozhodnutí, o tom názorně svědčí jejich zveřejněné stanovisko. Leč nastaly okolnosti, proti nimž se zkrátka bojuje jen velice obtížně.

Všem celkům, které se do turnaje stačily přihlásit, samozřejmě pořadatelský tým vrátí uhrazené startovné a všichni společně budou doufat, že až se sejde rok s rokem a nadejde čas 23. ročníku QantoCupu, tak nebude nic bránit, aby se odehrál s tím větší parádou.

Oficiální vyjádření organizátorů

Vážení sportovní přátelé,

příznivci QantoCupu,v návaznosti na aktuální dění nejenom v České republice, ale na celém světě, které způsobil neočekávaný protivník trošku z jiné ligy, virus způsobující nemoc Covid-19, jsme se rozhodli, že dvaadvacátý ročník QantoCupu se bohužel neuskuteční.

Do termínu QantoCupu sice zbývá ještě pár týdnů, opatření v rámci nouzového stavu se pomalu rozvolňují, nikdo nám nyní ale nedovede zaručit a garantovat (z čehož samozřejmě nikoho neviníme), jak bude celá situace vypadat na konci června. Nechceme proto jít do rizika, že bychom QantoCup 2020 museli zrušit pár dní před jeho konáním, což by přidělalo významné komplikace celému týmu organizátorů, všem dotčeným subjektům, ale také vám, našim věrným či novým fanouškům, kteří se setkáváte pravidelně jednadvacet sezon na konci června na východě Čech ve Svitavách. V neposlední řadě by nás to mohlo významně ekonomicky zasáhnout a mohly by být v ohrožení i další ročníky QantoCupu.

QantoCup 2020 nebude, registrace byla pozastavena a ti, co již poslali startovné, očekávejte ho v nejbližších dnech zpět na svých účtech, z kterých jste platbu provedli. Budeme rádi, když nám zachováte svoji věrnost a budeme se moci opět sejít v roce 2021 při pořádání 23. ročníku QantoCupu.

Všem se omlouváme za komplikace, za naději se rozptýlit v takto těžké době a děkujeme vám za přízeň. Přejeme vám všem hlavně pevné zdrav, děkujeme za vaše pochopení a těšíme se na vás při pokračování QantoCupu v dalších letech.