Podívejme se, co v jednotlivých soutěžích přinese podzimní mistrovský finiš.

ČFL

Bodovat. Za každou cenu. Jiný příkaz pro pardubické béčko (12 bodů) ani Živanice (10) pro zbývající tři kola neexistuje. Útěcha, že ještě dva týmy (Most-Souš a Benešov) jsou na tom podstatně hůře, je planá. Ono to totiž nemusí dlouho platit, protože závěrečný los je pro krajské zástupce brutální. Kromě vzájemného derby si to rozdají se špičkovými týmy skupiny B. Šňůra porážek Pardubic čítá čtyři „kousky“, takže se po nadějném startu do sezony sesunuly na pozice, kde to z jara znají příliš dobře. Nastoupí proti Ústí nad Labem, Kolínu a Živanicím. O nich a jejich remízovém podzimu bylo napsáno mnohé, co by ale za takový výsledek třeba na Žižkově daly… Dále je čeká Ústí a Pardubice.

DIVIZE

Štípnout do očí se asi občas musí fanoušci kopané v Hlinsku, neboť jejich tým (27) je nejbližším pronásledovatelem vedoucího Liberce. Ano, aktuální složení tamního týmu je pochopitelně neporovnatelné třeba s tím jarním, ale i tak, pokud Hlinsko udrží po zbylém trojboji (Trutnov, Čáslav, Letohrad) elitní trojici, bude to pecka. Vysoké Mýto (18) může do konce podzimu snad nejen minimalizovat napáchané škody, pokud tedy ještě dokáže dát gól, což se mu 180 minut nepovedlo… Něco málo se přece jenom zachránit dá, čekají ho střety s rivaly z horní poloviny tabulky (Benátky, Turnov, Velké Hamry). Lepšící se Ústí nad Orlicí (18) věří, že dobrou výsledkovou sérii ještě protáhne a šance tady je, soupeře nemá úplně ze špice (Brandýs, Trutnov, Čáslav). Chrudim B a Letohrad (13), to jsou celky, u nichž se nebude po dohrání podzimní části sezony řešit ani tak umístění, jako body, kterých zatím není tolik, aby se dalo mluvit o kdovíjak poklidném přezimování. Každý zisk je potřeba… Chrudimský závěr: Turnov, Velké Hamry, Náchod, letohradský: Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem, Hlinsko.

KRAJSKÝ PŘEBOR

„Two Teams Show“. Dominanci, jakou předvádějí Libišany a Horní Ředice (oba 31), přebor dlouho nezažil. Důkaz? Mezi druhým a třetím týmem aktuálního pořadí zeje propast zvící devíti bodů, stejná (!) je mezi třetím a čtrnáctým (byť je nutno připomenout, že třetí Holice mají zápas k dobru). Jediná otázka tedy je, kdo z dvojice suverénů to dotáhne k podzimnímu primátu. Může se reálně stát, že bodová shoda mezi nimi zůstane a určující bude skóre (to mají mimochodem, co se rozdílu týká, nyní úplně stejné, Libišany vedou díky vyššímu počtu nastřílených branek). Na Libišany ještě čekají Pardubičky a Vysoké Mýto B, Horní Ředice se střetnou s Heřmanovým Městcem a Lázněmi Bohdaneč. Ne, že by někdo z nich nemohl ztratit, avšak i kdyby, tak na úchvatném podzimním představení obou klubů to moc nezmění. A zbytek přeboru? Tam to ještě budou slušné „přesýpací hodiny“ o každé bodové „zrnko“.

I. A TŘÍDA

Nevídaná úspěšnost nováčků provází podzim v druhé nejvyšší krajské soutěži. Aktuálně je celá top trojka složena z celků, které do ní na jaře postoupily, a lze důvodně předpokládat, že právě z ní se bude rekrutovat půlmistr. A kdo ví, možná o tom bude rozhodovat přímý střet aktuálně vedoucích Českých Heřmanic (25) a druhého Prosetína (24), to bude příští týden pravý podzimní vrchol v I. A třídě. Svoje si do situace v těchto patrech mohou ještě říci Jablonné nad Orlicí s letohradskou rezervou (oba 22). Pro mužstva od osmé pozice dolů jsou závěrečná dvě vystoupení příležitostí bojovat o životně důležité zisky, ale vzhledem k tomu, že je dělí jen šest bodů, není pochyb o tom, že žádné z nich nebude mít rozhodně klidný spánek.

I. B TŘÍDA

Hovoříme-li o úspěšných nováčcích, můžeme směle pokračovat ve skupině A I. B třídy. Tam se v silné konkurenci na čele usadily Opatovice nad Labem (24) a pokud zvládnou poslední dva zápasy ve Rváčově a Hrochově Týnci, což by mělo být v jejich silách, budou přezimovat ve vedení a to by bylo značné míry překvapení. Překazit jejich snažení by mohly Přelovice (22) a Slatiňany (21), tato mužstva ale musí kromě svých výkonů spoléhat i na zaváhání lídra.

Ve béčku se o podzimním primátu rozhodne mezi poměrně nečekanou dvojicí: Svratouch (26) – Sloupnice (25). Celek z Chrudimska teď rozhodně nelituje svého přeřazení do orlicko-svitavské skupiny, protože těžko říci, zda by se takhle vysoko vyhříval ve svém domovském regionu. Aby dotáhl svůj báječný podzim, potřebuje ještě uspět v Moravské Třebové a na závěr proti Jaroměřicím.