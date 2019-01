ORLICKOÚSTECKO - Semanínu se podařilo odehrát kvalitní zápas v Rosicích. Dobrý zápas byl k vidění i v Králíkách.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Rosice – Semanín 2:4

V 18. minutě odcentroval zleva Keprt a volný Roman Špatenka dostal Semanín do vedení. Z protiútoku vyrovnal hned Hamerský – 1:1. Semanín byl v prvním poločase lepším a také se dostal do vedení. Keprt si několika kličkami vychutnal domácí bránící hráče, nezištně přihrál před branku Sokolovi, jenž zavěsil pod břevno – 1:2. Semanín měl v závěru i další šance, ale tak jako příležitosti Dlouhého zůstaly nevyužity. Semanín přehrával domácí Rosice i v druhé části zápasu. Do dvoubrankového trháku se hosté dostali, když rohový kop Sokola do branky dostal Dlouhý. Rosice mohl na koně posadit brankář Semanína Krása, když dovolil vstřelit branku Hamerskému – 3:2. Z koně se ale domácí sundali sami. Další Sokolův roh sice nenašel žádného spoluhráče, nýbrž domácího Pozdníma, od kterého se míč odrazil do branky – 2:4. Fakta – Branky: Hamerský 2 – R. Špatenka, Sokol, R., Dlouhý, vl. Rozhodčí: Neubauer. ŽK: 3:3. Diváků: 80. Poločas: 1:2.

Bohuslav Sokol, trenér Semanína: „Tým odvedl kvalitní výkon a zaslouženě jsme vyhráli. A to jsme ještě několik šancí neproměnili.“

Králíky – Žamberk 4:4

První poločas začal pro domácí šokem. V 5. minutě zahrával Ulvr trestný kop a míč skončil ve Valčíkově bráně – 0:1. Ve 20. minutě hosté přečíslili králickou obranu a po přihrávce Hynka zvýšil Menzel na 0:2. O pár okamžiků později zvýšil Pešek na 0:3 a s domácími to vypadalo všelijak, jen ne dobře. Díky tomu, že ale hráč hostí Šponar zahrál ve svém vápně rukou, snížil Musil. Před koncem poločasu po dlouhém autu Jiřího Makara dostal Králíky na dostřel Paulu 2:3. Hned po začátku druhého poločasu zvýšil Pešek po chybě obrany Králík na 4:2 pro Žamberk. V 55. minutě vykřesal po závaru ve vápně pro domácí naději Starý – 3:4. Remízu trefil z penalty Musil. Fakta – branky: Musil 2 (obě z PK), Starý, Paulu – Pešek 2, Ulvr, Menzel. Rozhodčí: Slabý. ŽK: 3:3. Diváků: 200. Poločas: 2:3.

Roman Starý, trenér Králík: „ Bylo to správné derby. Po třech inkasovaných gólech jsme začali hrát. Je škoda, že dáme doma čtyři branky a nevyhrajeme. Jsem však rád, že mužstvo zabojovalo a ztrátu stáhlo.“

Trenér Žamberka Suchánek: „ Diváci si přišli na své, viděli hodně branek. Naši byli ale asi trochu zklamanější, protože jsme náš náskok prošustrovali. Je to škoda, ale takový je fotbal.“