Jedním z hlavních taháků kola bude třetiligové okresní derby na pardubické Vinici. Domácí béčko je po dvou kolech bez bodu, Živanice jednou zvítězily po penaltách, tudíž půjde o souboj rivalů, kteří si představovali vydařenější start do sezony.

Hraje-li první proti druhému týmu v průběžné tabulce, bývá označení magnet kola na místě. Jsou-li však jedním z aktérů takové bitvy Libišany, potom soupeř dopředu ví, že bude hrát úlohu mužstva, které může pouze překvapit. Aktuálně to dobře ví Polička, která podstoupí boj o špici I. A třídy v sobotním odpoledni. I hráči z Libišan však minule ve druhé půlce v Králíkách předvedli, že si umí vybrat slabší chvilku, a v takovou budou doufat i Poličští.

A ještě jedno zajímavé zápolení můžeme vypíchnout z nadcházejícího pořadu. Podobnou roli jako Libišany mají ve skupině B I. B třídy České Heřmanice (mimochodem ve středu v pohárové dohrávce smetly přeborové Pardubičky 5:0), nyní na ně ovšem čeká dosud nejtěžší prověrka na půdě zatím také neporaženého Opatovce.

Kdo, kdy, s kým

Česká fotbalová liga

Sobota 10:15: Pardubice B – Živanice (hř. K Vinici). Sobota 17:00: Ústí nad Orlicí – Mladá Boleslav B.

Divize

Sobota 17:00: Vysoké Mýto – Kutná Hora. Neděle 17:00: Dvůr Králové nad Labem – Letohrad, Hlinsko – Kolín.

Krajský přebor

Pátek 17:00: Choceň – Česká Třebová. Sobota 17:00: Třemošnice – Proseč, Holice – Litomyšl. Neděle 10:15: Chrudim B – Luže (hř. Za Vodojemem). Neděle 17:00: Moravská Třebová – Moravany, Svitavy – Horní Ředice (hř. Svitavský stadion), Lanškroun – Rohovládova Bělá, Pardubičky – Heřmanův Městec.

I. A třída

Sobota 10:15: Letohrad B – Tatenice. Sobota 17:00: Libišany – Polička, Načešice – Dolní Újezd, Svitavy B – Vysoké Mýto B (hř. Svitavský stadion). Neděle 17:00: Ústí nad Orlicí B – Rosice nad Labem, Zámrsk – FC Jiskra 2008, Žamberk – Přelouč.

I. B třída skupina A

Sobota 17:00: Choltice – Stolany, Skuteč – Rváčov, Rozhovice – Slatiňany, Dobříkov – Lázně Bohdaneč. Neděle 17:00: Nasavrky – Horní Jelení, Řečany nad Labem – Srch, Prosetín – Svratouch.

I. B třída skupina B

Sobota 16:00: Sloupnice – Jablonné nad Orlicí. Sobota 17:00: Březová nad Svitavou – Libchavy, Opatovec – České Heřmanice. Neděle 13:30: Žichlínek – Moravská Třebová B. Neděle 16:00: Semanín – Kunčina. Neděle 17:00: Bystré – Pomezí, Dolní Újezd B – Lanškroun B.

OFS Pardubice

Okresní přebor – sobota 17:00: Moravany B – Přelouč B, Bukovka – Opatovice nad Labem, Nemošice – Křičeň, Roveň – Chvojenec, Rohoznice – Starý Mateřov. Neděle 17:00: Dříteč – Mikulovice, Přelovice – Ostřešany, Sezemice – Újezd.

III. třída – sobota 17:00: Dražkovice – Mnětice, Pardubičky B – Tetov. Neděle 10:30: Torpedo Pardubice – Selmice (hř. Mnětice). Neděle 15:00: Lázně Bohdaneč B – Rohovládova Bělá B. Neděle 17:00: Holice B – Ostřetín, Jaroslav – Staré Hradiště, Valy – Dašice.

IV. třída Přeloučsko – pátek 18:00: Řečany nad Labem B – Staré Ždánice. Sobota 13:30: Jankovice – Přelovice B. Sobota 17:00: Kojice – Rybitví, Zdechovice – Srch B, Staré Čívice – Újezd B. Neděle 17:00: Přelouč C – Tetov (hř. Lipoltice), Choltice B – Semín.

IV. třída Holicko – sobota 17:00: Opatovice nad Labem B – Býšť, Dolany – Slovany Pardubice, Vysoké Chvojno – Horní Ředice B, Veliny – Paramo Pardubice. Neděle 14:00: Dříteč B – Lány na Důlku. Neděle 17:00: Dašice B – Popkovice, Starý Mateřov B – Litětiny.

OFS Ústí nad Orlicí

Okresní přebor – sobota 16:00: Verměřovice – Brandýs nad Orlicí, Sruby – Rudoltice, Rybník – Řetová. Sobota 17:00: Dolní Čermná – Albrechtice. Neděle 16:00: Česká Třebová B – Sopotnice, Dolní Dobrouč – Mistrovice, Klášterec nad Orlicí – Jehnědí.

III. třída – sobota 15:30: Boříkovice – Luková. Sobota 16:00: FC Jiskra 2008 C – Kerhartice (hř. Králíky), Lichkov – Žamberk B, Helvíkovice – FC Jiskra 2008 B, Kunvald – Libchavy B. Neděle 16:00: Dolní Třešňovec – Žichlínek B, Tatenice B – Těchonín.

OFS Chrudim

Okresní přebor – sobota 17:00: Heřmanův Městec B – Tuněchody, Dřenice – Miřetice, Chrast – Křižanovice. Neděle 17:00: Krouna – Ronov, Kočí – Kameničky, Chroustovice – Svídnice.

Utkání Holetín – Hrochův Týnec bylo odloženo.

III. třída – sobota 17:00: Prachovice – Míčov. Neděle 16:00: Žlebské Chvalovice – Bítovany. Neděle 17:00: Rosice – Luže B, Bořice – Vítanov, Slatiňany B – Načešice B, Zaječice – Orel, Miřetice B – Horní Bradlo.

IV. třída – sobota 17:00: Bojanov – Dřenice B, Trhová Kamenice – Jenišovice. Neděle 17:00: Stolany B – Chroustovice B, Vraclav – Nasavrky B.

OFS Svitavy

Okresní přebor – sobota 12:30: Morašice – Horní Újezd. Sobota 16:30: Borová – Jaroměřice (hř. Telecí), Radiměř – Mladějov, Boršov – Opatov. Neděle 16:30: Jevíčko – Dlouhá Loučka, Linhartice – Janov.

Utkání Cerekvice nad Loučnou – Hradec nad Svitavou bylo odloženo.

III. třída – sobota 10:15: Moravská Třebová C – Sebranice. Sobota 16:30: Křenov – Kunčina B, Koclířov – Třebařov, Rohozná – Vendolí, Čistá – Moravská Třebová C.

Oslavy v Morašicích

Tělovýchovná jednota Sokol Morašice slaví 120 let od svého založení a současně 50 let existence fotbalového oddílu. Při této příležitosti připravila na sobotu 5. září sportovní den, během kterého budou moci návštěvníci sledovat turnaj okresní soutěže starších přípravek (9:30), od půl jedné mistrovské utkání okresního přeboru mezi domácím celkem a Horním Újezdem a po oficiálním zahájení v 15 hodin jako zlatý hřeb programu střetnutí morašické staré gardy proti legendám FC Hradec Králové. K prohlédnutí budou historické statistiky a archivní fotografie, připraven je doprovodný program pro děti i prodej suvenýrů a upomínkových předmětů. Organizátoři zvou do obce nedaleko Litomyšle všechny fandy fotbalu.