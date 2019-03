KRAJSKÝ PŘEBOR:

Letohrad – Svitavy 1:0

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Na začátku utkání jsme působili nervózním dojmem, dělali chyby při rozehrávce a soupeř měl dvě velké šance. Postupem času se hra vyrovnala, ale do konce poločasu moc šancí vidět nebylo. Druhý poločas už jsme byli lepším týmem a šli do vedení. V závěru utkání při nás stálo štěstí, když po rohovém kopu a nepřehledné situaci v našem pokutovém území trefili Svitavští tyčku. Za tři body jsme moc rádi, i když víme, že herně to mělo k ideálu daleko.“

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Bohužel hned začátek zápasu potvrdil, že opět budeme mít problémy se vstřelením gólu. Dostali jsme se totiž do dvou šancí, ovšem zakončeny byly zbrkle a dost daleko vedle cíle. Potom se hra vyrovnala, postupem času získávali domácí mírnou převahu a před poločasem se vytáhl Jílek skvělým zákrokem proti trestnému kopu Kaila. Druhý poločas začali hráči Letohradu opět aktivně, Čížek vykopával Kabourkovu střelu za překonaným Jílkem. Čtvrt hodiny před závěrem fauloval Čížek ve vápně Kabourka a Čada proměnil nařízenou penaltu. My se zbylý čas snažili využít k vyrovnání, blízko jsme byli v 78. minutě, kdy Leinweber hlavou trefil tyč a několikrát jsme z dorážek zkoušeli dostat míč do sítě, ale snahu ukončil brankář. Byť jsme odvedli solidní výkon, neodvezli jsme si ani bod.“

Třemošnice – Česká Třebová 2:3

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Prvních třicet minut bylo v naší režii, ale podařilo se nám skórovat pouze jednou. Soupeř se osmělil a do konce poločasu vyrovnal. Druhá půle nabídla svižný fotbal, ale s minimem šancí na obou stranách s rozdílem, že jsme byli oproti první půli produktivní a vytěžili z minima maximum. Soupeř i přes postavení v tabulce ukázal, jak je soutěž vyrovnaná a o každý bod bude bitva. V tomto kole je však jen jeden vítěz a je to František Ptáček. Musím smeknout, protože dát šest branek v přeboru se nevidí tak často, tedy jestli se to vůbec někomu povedlo. Bravo.“

Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: „První zápas se hrál na ne úplně kvalitním terénu, nicméně vzhledem k stanovenému termínu to nebyla zase tak úplně špatné. Zápas byl oboustranně hodně vyrovnaný, bohužel jsme ho nedokázali k žádnému bodovému zisku dotáhnout. Soupeř byl na konci šťastnější. Kluci bojovali až do samotného závěru, snažili a podle mě to byl regulérně remízový zápas.“

Luže – Lanškroun 0:6

Miroslav Kaluža, trenér TJ Luže: „Nečekal jsem po laxním přístupu hráčů v zimní přípravě, že hned budeme hrát a předvádět od prvního jarního kola kvalitní zápasy, ale takovou blamáž taky ne. V týdnu budeme muset hodně zapracovat na všech herních činnostech, abychom hned následný zápas již předvedli lepší výkon.“

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: „Zápas se nám povedl. První šanci hned zkraje utkání jsme neproměnili, ale tu další ano. Jakmile přišel druhý a třetí gól, bylo po zápase. Domácí měli jednu šanci za stavu 0:2, ale jinak nic. Utkání jsme poté dohrávali bez problémů, ale je potřeba zůstat nohama na zemi.“

Choceň – Žamberk 0:0 (PK 3:4)

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Víkendové deštivé počasí nás poslalo na umělou trávu. Za stálého deště se odehrál zápas plný bojovnosti. Chceme hrát jiný styl fotbalu, ale bohužel to nebylo možné. Chvilku nám trvalo, než jsme se podmínkám přizpůsobili. Během zápasu jsme si vytvořili několik jasných brankových příležitostí. Bohužel jsme je nedokázali gólově zakončit. Pozitivní ze zápasu je udržená nula a zařazení dvou dorostenců do zápasu, kteří obstáli. Vzhledem k šancím jsme měli zápas dotáhnout do vítězného konce.“

Ondřej Hlaváček, trenér 1.FC Žamberk: „Zápas dvou poločasů. My jsme byli aktivnější v prvním, ve druhém diktovali tempo domácí. Vzhledem k tomu, že se zápas odehrál na umělce menších rozměrů, bojovalo se o každý metr. Pro nás je povzbuzením druhý bod získaný v penaltovém rozstřelu, dva body kluky povzbudí do další práce. Zároveň doufám, že bude náš bodový zisk i pozvánkou pro diváky na derby s Letohradem následující víkend.“