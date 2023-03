Zdá se, že nadcházející víkend bude pro fotbalová zápolení v regionu příznivější, co se týče počasí, takže by se program třetí ligy, divize a krajského přeboru mohl odehrát komplet. Na řadě míst bude stále „umělý“, ale tak tomu na začátku jara bývá.

Pro třetiligové Živanice bude duel s jabloneckým béčkem jarní premiérou, dva předchozí duely jim nuceně odpadly. Zajímavé krajské divizní derby se chystá ve Vysokém Mýtě, kam zajíždí na jaře dobře hrající chrudimská rezerva, která ze dvou domácích duelů vytěžila tuze potřebné čtyři body. „Pojedeme v dobrém rozpoložení a s odhodláním nadále bodovat,” potvrzuje trenér MFK Miroslav Teplý, že s jídlem roste chuť. Nutně zabodovat potřebuje Letohrad mající za sebou dvě porážky a tímto způsobem by se z nebezpečného pásma pochopitelně nedostal. V krajském přeboru bude po minulém týdnu značná pozornost upřena na Libišany a na to, co po ostudném představení ve Svitavách předvedou v královéhradeckém azylu v souboji s Českou Třebovou.

ČFL – skupina B:

Sobota 10.15: Pardubice B – Přepeře (hř. UMT Ohrazenice). Sobota 15.00: Živanice – Jablonec B.

DIVIZE – skupina C:

Sobota 15.00: Vysoké Mýto – Chrudim B, Dobrovice – Hlinsko, Letohrad – Turnov. Neděle 15.00: Dvůr Králové nad Labem – Ústí nad Orlicí.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 15.00: Choceň – Třemošnice, Přelouč – Svitavy, Litomyšl – Holice (hř. UMT). Neděle 15.00: Lázně Bohdaneč – Moravany, Lanškroun – Pardubičky (hř. UMT), Heřmanův Městec – Moravská Třebová. Neděle 17.00: Horní Ředice – Vysoké Mýto B (hř. UMT Chrudim). Neděle 18.00: Libišany – Česká Třebová (hř. UMT Hradec Králové).

