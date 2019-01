Letohrad - Třetiligoví fotbalisté Letohradu v úvodu sezony tápou. Po sedmi kolech jim patří třetí příčka od konce a nedaří se hlavně doma.

Je to tu znovu. V Letohradu před sezonou doufali, že se jim záchranářské práce letos vyhnou, ale jak to tak zatím vypadá, budou mít se záchranou třetí ligy starosti. Stejně jako vloni. I když zatím je ještě stále dost času na to, aby se vše v dobré obrátilo. Vykročit za středem tabulky může Letohrad už v neděli v Liberci.



Po sedmi odehraných kolech je bilance souboru, který vede Karel Havlíček, doslova žalostná. Patří mu předposlední místo se ziskem pěti bodů. Letohradu nevychází především domácí utkání. Ze čtyř představení před vlastním publikem získal pouze dva body za dvě remízy. „Z pohledu na tabulku máme špatný pocit. Chtěli jsme odstartovat rozhodně lépe,“ tvrdí letohradský trenér Karel Havlíček. První dvě kola se jeho týmu vcelku povedla. Za remízu s Vyšehradem a vítězství ve Dvoře Králové měl Letohrad čtyři body. „Jenže to nebyli ti úplně nejsilnější soupeři,“ říká Havlíček. Ti přišli až v dalších kolech a Letohrad je přivítal doma. Sezimovo Ústí se po špatném začátku odrazilo výhrou právě v Letohradě ke stíhání špičky tabulky, bývalý druholigový celek Krč si odvezl jeden bod a posledním, kdo vyloupil domácí tvrz, byla rezerva pražské Slavie. „Domácí zápasy byly těžké. Venku jsme prohráli o jeden gól v Hlavici a na Žižkově, o dva v Plzni,“ vyjmenoval Karel Havlíček nezdary svého týmu.



Proč tolik proher o jeden gól? Podle letohradského trenéra týmu chybí i kus štěstí v zakončení. Jeho tým venku ještě nikdy nevedl. Řeči o tom, že je jeho celek příliš mladý a neumí hrát pod tlakem, odmítá: „To si vůbec nemyslím. Nemůžeme se vymlouvat na to, že jsme mladí. Vždyť máme zkušené hráče, jako je Kykal, Valta, Čada, Vaniš, Jakub Adam, který už má něco za sebou. Samozřejmě, máme v kádru Ujce, jenž vyšel z dorostu, Hundáka, který ještě nic neodehrál, a další, jenže většina z nich hrála třetí ligu už vloni a musí za to vzít.“



Před sezonou se diskutovalo o tom, že Letohrad nemá střelce. Trenér doufal, že se o góly podělí více hráčů, ale zatím tomu tak není a útočníci se v sestavě střídají. Z Havlíčka je trochu cítit zklamání: „Zatím moc nepřesvědčují. Je pravda, že nám vyložený střelec schází.“ Jak řekl klubový manažer Stanislav Beneš, snaží se Letohrad nějakého střelce najít: „Nejsme ale v situaci, že bychom sháněli hráče jen proto, abychom rozšířili kádr. Sehnat fotbalistu, který bude převyšovat ostatní, není zas tak jednoduché. Sice vedeme různá jednání, ale s jakým výsledkem dopadnou, to je v současné době těžko říct.“ Havlíček však ještě naráží na jednu věc: „Před dvěma lety jsme si s vedením klubu mysleli, že druhá i třetí liga bude směřovat k amaterismu, ale je to úplně opačně.“



Karel Havlíček v tuto chvíli ani necítí, že by se pod ním houpala židle: „Tlak na sebe si vytvářím sám. Nechci být v tabulce tak nízko. Je ale logické, že ani vedení není se současným postavením týmu spokojené. Paradoxní je, že hrajeme lepší fotbal než před rokem a s každou prohrou se naše špatná situace jenom prohlubuje.“ Vedení sice s výsledky spokojené není, ale zdá se, že se skutečně k žádné trenérské rošádě neschyluje. „Bylo by to hrozně jednoduché, hodit vše na trenéra. Myslím, že v tento moment by nebylo dobré, kdybychom se uchýlili k tomu, že ho odvoláme. Říct, že trenér Havlíček je viníkem této situace, je příliš laciné, podílí se na ní různé faktory,“ tvrdí Beneš.



Jak tedy z výsledkového marastu ven? Mohla by stačit ušmudlaná výhra. „Přál bych si, abychom umlátili výhru už teď v Liberci, ať klidně hrajeme špatně, ale hlavně ať vyhrajeme,“ upíná se Havlíček k nedělnímu zápasu.