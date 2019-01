Orlickoústecko – I přes porážku slaví fotbalisté České Třebové postup do I. A třídy. Sestoupí Semanín a Jiskra Litomyšl B.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

Jablonné – Kunčina 1:4

Fotbalisté Jablonného neprožili zrovna povedené jaro a dojem nenapravili ani v posledním utkání proti Kunčině. Na tabuli svítila teprve třetí minuta a hosté se dostali do vedení. A koncovka byla hlavním tématem průběhu první půle. Domácí spalovali jednu šanci za druhou, nejprve postupoval sám na brankáře Solar, ale svou vyloženou možnost zazdil. Podruhé mu načechral míč Kaška, ale ani tentokrát to gólem neskončilo. Úspěšnější nebyl ani jeho útočný partner v zápase Kaška, který rovněž promarnil dvě gólové šance. Hosté přidali do poločasu dvě další branky a bylo prakticky rozhodnuto.

Naději vykřesal po přestávce Prokopec, když ho uvolnil Štruml, ale to bylo vše. Kunčina se radovala v zápase ještě jednou a odvezla si zasloužené vítězství 4:1.

Fakta – branky: Prokopec – J. Spálenský 2, T. Brychta, Pařil. Rozhodčí: Raplík. ŽK: 2:4. Diváci: 200. Poločas: 0:3. Jablonné: Šlahora – Kyllar (M. Fater), Beneš, Tomek, L. Bednář (23. Křivohlávek) – V. Fater, Lička, Štruml, Rada (23. Čada) – Solar (23. Prokopec), Kaška.

Lanškroun B – Morašice 3:1

Lanškroun si v posledním utkání poradil s Morašicemi a v konečné tabulce skončil na pátém místě. O výsledku rozhodl již první poločas, ve kterém domácí vstřelili všechny své góly.

Fakta – branky: Richtr, Kuttich, Černušák – Klement. Poločas: 3:0

Ústí n. O. B – Č. Třebová B 1:0

V posledním utkání sezony předvedli domácí velmi dobrý výkon. Hráči se s trenérem Svobodou rozloučili vítězstvím. Hosté přijeli s několika hráči kádru „A" mužstva, ale od úvodních minut museli čelit náporu Jiskry. Už ve 2. minutě utekl obraně R. Ráb, ideálně nabil před branku Vackovi, jenž nastřelil obránce. Hosté vážněji ohrozili branku až ve 21. minutě nepřesnou střelou Zahálky. Vzápětí byl faulován Záleský, přímý kop zahrál Vacek a třebovský brankář Hotmar míč s námahou vyrazil do bezpečí. Rozhodnutí padlo ve 30. minutě, kdy se dostal za obranu Vacek a jeho střela skončila pod břevnem – 1:0. Následně domácí vyšachovali obranu po ose Donát – Vacek – R. Ráb, posledně jmenovaný do prázdné branky sice dal gól, ale velmi přísně odmávaný ofsajd tuto krásnou akci pokazil.

Ve druhé půli se Třebovští výrazně zlepšili, vypracovali si několik dobrých šancí, ale buď se vyznamenal brankář Novák, nebo střelecké pokusy končily mimo tři tyče. Česká Třebová se i přes porážku stala vítězem I. B třídy.

Fakta – branka: Vacek.

M. Třebová B – FC Jiskra 1:1

První poločas byl vyrovnaný, oba týmy však dělaly chyby ve finální fázi, a tak se urodily jen dvě střely na branku. A obě dvě znamenaly gól. Ve 28. minutě otevřel z přímého kopu Zobač skóre, aby „do šatny" krásnou střelou z pětadvaceti metrů hostující Šmolík vyrovnal. Po změně stran měli mírně navrch hosté bojující o první místo, Slovan se soustředil na brejky. Rozhodnout se mohlo na každé straně, domácí zachránilo jednou i břevno, ale smírný stav se už nezměnil.

Fakta – branky: Zobač – Šmolík. Rozhodčí: Krajčí. Poločas: 1:1.

Litomyšl B – Semanín 2:0

Domácí věděli, že jim jedině výhra může za dobrých okolností zajistit záchranu, ale začátek utkání byl v jejich podání hodně mizerný. Do 5. minuty pustili soupeře do dvou vyložených šancí a mohli děkovat Kačerovi, který svými zákroky udržel bezgólový stav. Potom se hra vyrovnala, Jiskra začala být nebezpečnější a po půlhodině ji Holec umístěnou střelou z hranice vápna poslal do vedení. Hosté, kteří při aktuálním vývoji museli vyhrát, nepřišli po změně stran s výraznějším tlakem, naopak se museli převážně bránit. V 79. minutě zvýšil P. Kundera na 2:0, jenže litomyšlské vítězství bylo nakonec Pyrrhovo a Jiskra míří dolů. Stejně jako její protivník ze Semanína.

Fakta – branky: Holec, Kundera. Rozhodčí: Svědiroh. Poločas: 1:0.

Sebranice dokázaly porazit Verměřovice 2:0, čímž se zachránily. (bed, js, rh)

1. Česká Třebová B 26 13 6 7 55:37 45

2. Králíky 26 13 6 7 48:34 45

3. Pomezí 26 11 7 8 39:33 40

4. Verměřovice 26 11 6 9 46:39 39

5. Lanškroun B 26 10 8 8 51:43 38

6. Ústí n. O. B 26 11 4 11 51:42 37

7. Morašice 26 10 6 10 42:44 36

8. Mor. Třebová B 26 9 9 8 40:42 36

9. Kunčina 26 10 5 11 52:49 35

10. Polička B 26 9 8 9 43:47 35

11. Jablonné n. O. 26 8 7 11 35:53 31

12. Sebranice 26 6 10 10 35:42 28

13. Litomyšl B 26 8 4 14 44:62 28

14. Semanín 26 7 6 13 38:52 27