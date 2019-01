Letohrad - Letohrad se v posledním přípravném zápase utkal na hřišti ve Vamberku s ligovou rezervou Hradce Králové.

Ilustrační foto. | Foto: Michal Horák

FK OEZ Letohrad – FC Hradec Králové „B“ 1 : 1 ( 1 :0 )

První poločas vyšel lépe hráčům z Letohradu. Výsledkem snažení byla branka kterou ve 34. minutě vstřelil Konečný. Po přihrávce Bíra prostřelil hradeckého brankáře a Letohrad vedl 1:0. Další brankové příležitosti zůstaly nevyužity. A v závěru prvního poločasu se i zkušený kanonýr Brendl chytil za hlavu co dokáže zahodit.

V úvodu druhého poločasu si Letohrad opět vytvořil šance, které tentokrát nevyužil zkušený Semerák a následně ani Macháček. Od 52. minuty Hradec přidal a po individuálních chybách letohradských hráčů si vytvořil nejméně tři vyložené brankové příležitosti, které volaly po potrestání. Nakonec se v 76. minutě hradečtí dočkali vyrovnání a to z pokutového kopu.

Jaroslav Veselý, trenér FK OEZ Letohrad: „Bylo to poslední přípravné utkání. Řekl bych, že první poločas byl z naší strany poměrně povedený, dařilo se nám vnutit soupeři naší hru, ale bohužel naše převaha, která trvala do zhruba šedesáté minuty, neměla další gólové vyústění. Po šedesáté minutě nás začal přehrávat Hradec, hlavně díky naší bohorovnosti. Mrzí mne, že jsme v závěru dovolili soupeři vypracovat si minimálně tři, čtyři gólové příležitosti, ze kterých nás mohli potrestat. Hráči nemůžou chtít dělat jen ty „hezké“ věci, ale být i zodpovědní v plnění defenzivních úkolů. V ČFL by nás soupeři za takový výpadek nemilosrdně potrestali. Proto jsou mé pocity rozporuplné. “

Sestava Letohradu: Kykal – Macháček, Strasmeier (46. Macek), Vaniš, Moník (55. Kříž) – Štěpán (73. Konečný), Nágl, Bíro (46. Kail), Kuželka – Brendl (46. Kabourek), Konečný (46. Semerák).

Branky: 34. Konečný

(hyn)