/FOTOGALERIE/ Po reprezentační přestávce vyplněné vítězstvím národního výběru v Bosně a Hercegovině vyvrcholila závěrečným kolem dlouhodobá část nejvyšší soutěže futsalistů. Na osud vysokomýtského nováčka neměly výsledky žádný vliv.

FC Démoni Česká Lípa vs. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto. | Foto: Jaroslav Marek

Nejzbach věděl delší dobu, že z 1. Futsal ligy sestupuje, duel v České Lípě tak odehrál na rozloučenou. Nastoupil jen v pěti lidech do pole, takže to nemohlo ani dopadnout jinak než vysokou porážku. Hosté drželi krok do poločasu, po přestávce zákonitě fyzicky odpadli a pozici nejhorší defenzivy soutěže dokonali debaklem 2:12 (branky: Vojtíšek, Palatka). „Sezonu jsme ztratili v jiných zápasech, na které jsme se buď nesešli, nebo nebyli schopni připravit,“ uhodil hřebíček na hlavičku PR manažer klubu Petr Svoboda. Nejzbach poprvé bodoval až v 11. kole (shodou okolnosti doma s Českou Lípou) a propastnou ztrátu přes dílčí zlepšení a některé dobré výkony nedohnal.

Konečné pořadí 1. Futsal ligy po základní části:

1. Plzeň (60), 2. Chrudim (58), 3. Slavia Praha (43), 4. Sparta Praha (41), 5. Helas Brno (36), 6. Mělník (29), 7. Liberec (24), 8. Perštejn (24), 9. Olomouc (21), 10. Česká Lípa (19), 11. Vysoké Mýto (11), 12. Ústí nad Labem (10).

Dvojice pro čtvrtfinále play off (na 3 vítězství, od 20. března):

Plzeň – Perštejn

Chrudim – Liberec

Sparta Praha – Helas Brno

Slavia Praha – Mělník