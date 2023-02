Zajímavou konfrontaci mají za sebou fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí, kteří si k dalšímu testu pozvali pátý celek moravské divizní skupiny F. Skóre zápasu otevřeli z prvního útoku, Tichý poslal míč do křídla Hynkovi, jenž přesným ostrým centrem našel nabíhajícího Bednáře a ten se trefil nechytatelnou hlavičkou. Poté se Jiskra prezentovala nápaditou hrou, leč s jedinou vadou na kráse. Další góly nepřibývaly, byť možností na to byl dostatek. Po poločasovém prostřídání se více do hry dostali také hosté a v samotném závěru se dokonce gólově prosadili. To už však pouze korigovali na 2:1, neboť předtím v 80. minutě po krásné sólové akci Vaška zaznamenal Kozák tvrdou střelou na zadní tyč svůj premiérový gól v ústeckém dresu. Velmi dobrému výkonu svěřenců trenéra Vladimíra Chudého znovu chybělo jediné: více gólů.