Domácí si pro tři body dokráčeli až moc jednoduše, Nejzbach jim cestu za třemi body nijak moc nezkomplikoval, když kosmetickou Formáčkovu korekci za komplikaci považovat při nejlepší vůli nelze. „Do Mělníka jsme jeli s cílem urvat první letošní body, ovšem to, co jsme předvedli, nemá ani cenu komentovat, takto se o záchranu v lize nebojuje,“ lakonicky shrnul zápas PR manažer klubu Petr Svoboda. Ústřední postavou průměrného utkání se stal mělnický kapitán Vokoun, který vstřelil tři góly. Hosté se do statistik zápasu podstatněji zapsali už pouze červenou kartou Rajnocha krátce před koncem.