Vysoké Mýto, Letohrad - Oba divizní zástupci dovedli zápasy do penaltového rozstřelu. Mýto za stavu 2:2 v Brandýsu neuspělo, fotbalisté Letohradu za stavu 0:0 rozstřel vyhráli v Trutnově.

Brandýs n. L. - Vysoké Mýto 2:2, penalty 4:3

Proměněná penalta Fikejze a úspěšná dorážka Kopřivy znamenaly vedení hostí v poločase, jenže v 53. minutě zapomněli na zadní tyči na Reicherta, jenž vyrovnal. V rozstřelu to do třetí série Mýtu šlapalo, ale pak Mach trefil břevno a Kakrdu předčil gólman.

Trutnov - Letohrad 0:0, penalty 3:4

Domácí do zápasu vstoupili lépe a patřil jim úvod zápasu. Zakřiknutí hosté podnikali rychlé protiútoky a po jednom z nich se dostali až k zakončení. Kail přesným pasem vyslal Kabourka, ale jeho střela skončila na břevně Štastného branky. Vzápětí se do velké šance dostali Trutnovští bez úspěchu. Letohrad nastoupil do druhé půle jako vyměněný, měl více ze hry, jen chybělo brankové vyústění. Tlak se postupem času stupňoval, ale na bezbrankové remíze se nic nezměnilo. Střelba pokutových kopů se Letohradu podařila. Trefili se Týfa, Kail, Čada a Vaniš.