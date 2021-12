Sportovní hala v Mohelnici byla dějištěm vzájemných střetů tří zatím nejlepších ligových týmů. Turnaj nezklamal, k vidění byly tři vyrovnané a do posledních minut „výživné“ duely. Ukázalo se, že tento trojlístek neokupuje přední tabulkové pozice náhodou.

První okresní derby sezony rozhodla, jaký div, vyšší střelecká produktivita Poličky. Ta sice zatím gólovým kořením hodně šetří, teprve podruhé vstřelila více než jednu branku v zápase, ale stačilo jí to na výhru. V závěru poločasu se z ostrého úhlu prosadil Stejskal, kterého trenér Švec přemluvil k návratu do mužstva a dobře udělal. Poličští potom úspěšně odolali snaze Šakalů, ke konci zvýšili po dobře sehraném přečíslení a ani kontaktní zásah Novotného jim neublížil, to totiž do konce chybělo jen osm sekund. Následný souboj s Bombarďáky se pro hráče VPS Stavoblock vyvíjel skvěle, za stavu 3:0 se zdálo být všechno jasné, koncovku ovšem hodně podcenili a ještě se strachovali o výsledek. Brali ale z turnaje plný bodový zisk, naopak Šakalové vyšli poprvé v ročníku úplně naprázdno. V duelu s Větřním vstupovali do závěrečné desetiminutovky za svého vedení 2:1, jenže závěr vyšel o poznání lépe Jihočechům, kteří dvěma brankami skóre obrátili ve svůj prospěch.

František Švec, trenér VPS Stavoblock Polička: „Derby s Moravskou Třebovou nabídlo dramatický a vyrovnaný zápas. Kdo ví, jak by se vyvíjel, kdyby domácí zkraje proměnili dvě situace, kdy postupovali sami na branku. Takto jsme šli do vedení my a i když šance byly na obou stranách, tak štěstí stálo tentokrát při nás. Proti Větřní jsme byli v prvním poločase jasně lepší, na začátku druhého také, ale soupeř potom změnil taktiku, začal nás více napadat a my závěr hrubě nezvládli. Nedohráli jsme některé situace, kluci měli zřejmě v hlavách myšlenku, že se nemůže nic stát, ale místo toho byla poslední minuta ještě hektická. Naštěstí to dobře dopadlo. V polovině základní části vedeme tabulku, což je hezké, ale chleba se bude lámat později. Pro mě je hlavně pozitivní, že jsme do týmu zapojili nové kluky, kteří se jeví v dobrém světle.“

Petr Matoušek, předseda klubu Šakalí hněv Moravská Třebová: „Před turnajem nás všechny zdrtila tragická zpráva o úmrtí mého táty, našeho největšího fanouška. Tým prokázal obrovskou mentální sílu a pral se s tím velmi statečně. V obou zápasech jsme doplatili na neproměňování gólových šancí. Nebyli jsme horší ani v jednom utkání, což je vzhledem ke kvalitě soupeřů velkým příslibem do dalších bojů.“

Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička 1:2 (0:1). Branky: 40. Novotný – 20. Stejskal, 39. Trojánek.

VPS Stavoblock Polička – Bombarďáci Větřní 3:2 (2:0). Branky: 2. Opina, 7. Poul, 23. Hynek – 37. Šálek, 38. Goretki.

Šakalí hněv Moravská Třebová – Bombarďáci Větřní 2:3 (1:1). Branky: 19. Novotný, 23. Sedláček – 8. Hami, 33. Goretki, 36. Vávra.

Polička: Slaný – Jílek, T. Švec, Mužík, Trojánek, Poul, Opina, Stejskal, Hynek.

Moravská Třebová: Ehrenbenger – Válek, Valenta, Šmerda, Sedláček, Bambušek, Brázdil, Novotný, Holub, Štaffa, Matocha, Vogl.

Další výsledky:

Zlín – Kladno 2:2, Kladno – Jilemnice 5:2, Zlín – Jilemnice 8:0, Chemcomex Praha – Brno 4:1, Brno – Sparta Praha 0:3, Chemcomex Praha – Sparta Praha 2:2.

Pořadí:

1. Polička (17), 2. Větřní (16), 3. Chemcomex Praha (13), 4. Moravská Třebová (13), 5. Kladno (11), 6. Zlín (10), 7. Sparta Praha (9), 8. Brno (8), 9. Jilemnice (1).

Celostátní liga pokračuje pátým kolem v sobotu 18. prosince. Poličku čeká turnaj v Černošicích u Prahy, kde změří síly s Jilemnicí a Spartou Praha. Moravská Třebová se představí ve Zlíně proti domácímu celku a Brnu. Dlouhá pauza je dána tím, že se v mezidobí mělo hrát v Itálii mistrovství Evropy, které však bylo zrušeno.