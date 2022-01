Na posledním turnaji v Poličce se dařilo domácímu výběru, který na svoje poměry nebývalým počtem gólů rozstřílel Větřní a v okresním derby udolal i Moravskou Třebovou, aniž inkasoval. V tabulce skončil druhý jen vinou horší vzájemné bilance s Chemcomexem. „Úvodní zápas byl z naší strany hodně povedený, s prvním vstřeleným gólem se nám začalo dařit všechno, na co jsme sáhli. Derby proti Šakalům mělo dobrou úroveň se šancemi na obou stranách, my jsme dvě proměnili a vyhráli i druhé utkání,“ kvitoval trenér František Švec. V poličském dresu nastoupil do akce i chrudimský futsalista Jaroslav Kubát a jeho přítomnost byla pochopitelně znát. „Celkově můžeme být se základní částí spokojeni, i když trocha zklamání tam je, protože jsme v jednu dobu byli na čele se slušným náskokem, ale bohužel nás v závěru pronásledovaly zdravotní potíže. Teď nás čeká nová soutěž, v play off na nás vyšlo Brno, což je nebezpečný soupeř, který měl v sezoně slušné výsledky a nic jednoduchého nás nečeká, byť se role favorita nezříkáme. Klíčové bude, jakou poskládáme sestavu,“ je si vědom Švec.