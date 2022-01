Pouze v šesti lidech přijela Polička do Radotína. Gólmani se prostřídali mezi tyčemi a v poli, dva noví kluci, navíc v prvním utkání vyloučený Jílek, v němž „bouchly saze“. Tomu se říká trable se sestavou. „Výsledkově to nevyšlo, herně to v některých pasážích nebylo tak zlé, i když toho hráči měli v závěrech zápasů plné zuby. Doplatili jsme na fatální chyby v obraně, proti Zlínu jsme inkasovali půl minuty po začátku utkání a půl minuty před poločasem. Stačili jsme snížit na 3:2, ale další šance potom zahodili. Zkušený Chemcomex viděl, jak jsme na tom, a když jsme ho lacino pustili do dvoubrankového vedení, tak si zápas pohlídal,“ glosoval turnaj trenér František Švec. Tým se mu doslova rozpadá pod rukama. „Problém je, že si mi vlastně nemá kdo vrátit, chybí nám především klasický útočník. Takže žhavíme dráty a zkoušíme někoho sehnat. Nikdy jsem nebyl přítelem tohoto posilování na poslední chvíli, ale skutečně není zbytí, vždyť mi z klasického základu zbyli čtyři lidi. A zrovna v klíčové fázi sezony,“ kroutí hlavou nad nepřízní osudu Švec.