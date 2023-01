Komise obsadila během podzimní poloviny soutěžního ročníku obrovské kvantum zápasů, a to nejenom v krajských soutěžích, ale také v soutěžích mládeže Řídící komise pro Čechy. „Podařilo se obsadit všechna utkání kategorie dospělých třemi rozhodčími, což rozhodně není samozřejmost. Znovu musím poděkovat jednotlivým okresním komisím rozhodčích, protože bez jejich pomoci by to v žádném případě nebylo možné,“ uvedl Schmeiser.

Šestice nových tváří

Radost má krajský šéf rozhodčích z toho, že se mu postupně daří doplňovat stavy na listině a při delegacích tak má přece jenom volnější ruce, byť do ideálního stavu je pořád daleko. „Pro jaro přichází šest nováčků, dva z Pardubicka a Ústecka a po jednom ze Svitavska a Chrudimska. Celkem bude na listině 68 rozhodčích. Do vyšších soutěží nikdo z našich rozhodčích nepostupuje, ze strany Řídící komise pro Čechy nebyl takový požadavek, takže v soutěžích třetí ligy a divize bude nadále 18 rozhodčích z Pardubického kraje. Z nich nám ovšem pomáhá pouze devět, což není optimální vzhledem k tomu, jak jim pomáháme my ,“ vypočítává Kamil Schmeiser.

Jarní část sezony bývá tradičně vypjatější a emotivnější, hraje se o postup i o udržení a na rozhodčí je vyvíjen značný tlak. „Jsem si vědom toho, jak náročné jaro nás vzhledem k vyrovnanosti tabulek čeká, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme. Bohužel se nic nemění na tom, že můžeme vzhledem k nařízení FAČR pouze třetinu utkání obsadit delegátem, což je málo. Snad bude možné alespoň v závěrečných třech kolech tento počet navýšit,“ vysvětluje Schmeiser.

Stále je co zlepšovat

Jakkoli si rozhodčí vysloužili za svoje podzimní výkony pochvalu komise, tak se její předseda nevyhnul ani kritickým slovům. „Sestavíme nový sazebník trestů a pokut zejména za administrativní pochybení. Není prostě možné, aby nám v uzavřeném zápise o utkání chyběl hlavní pořadatel, bez kterého přitom utkání ani nemůže začít. Dále chceme, aby rozhodčí kladli důraz na včasný příjezd na utkání. Výjimkou je pouze případ, kdy přejíždí z jiného stadionu. Také bychom rádi, aby rozhodčí zabrali u fyzických prověrek více, než tomu bylo naposledy. A co se týče alkoholu před a v průběhu utkání? Neexistuje, tam bude řešení jediné – červená karta,“ říká jasně Kamil Schmeiser.

Předseda komise se vrátil také k případu utkání krajského přeboru Lázně Bohdaneč – Holice, které bylo předčasně ukončeno kvůli těžkému úrazu hostujícího hráče a na základě nařízení STK se opakovalo v náhradním termínu. „Celá situace byla velice nepříjemná a podle mého názoru bylo správně, že se upřednostnilo lidské hledisko. Chci ale hlavně ocenit perfektní práci rozhodčích a delegáta při řešení této nešťastné události, komise za nimi po celou dobu stála,“ řekl Schmeiser.

Teamwork je základ

Hlavní náplní semináře byla přednáška, kterou si vzal na starost instruktor rozhodčích Tomáš Baťa. Jejím tématem byla příprava rozhodčích na utkání a jejich vzájemná spolupráce jako základní předpoklad správných rozhodnutí hlavně v kritických okamžicích zápasu. Jako vodítko k tomu posloužila videa z několika podzimních duelů krajského přeboru. „Nebylo naším cílem v tomto případě hodnotit, jestli ta či ona situace byla ve finále posouzena dobře nebo ne. Chtěli jsme demonstrovat, jak rozhodčí na zásadní herní situace především v pokutovém území reagovali a jak by reagovat měli, co bylo na spolupráci rozhodčího s asistentem v pořádku a co ne. Účelem bylo, abychom se z ukázek poučili a do budoucna se vyvarovali věcí, které mohou vést k chybnému rozhodnutí,“ osvětlil účel přednášky Tomáš Baťa.

„S průběhem zimního semináře mohu vyjádřit naprostou spokojenost. Především s účastí, protože dlouho nepamatujeme, aby se omluvilo jenom pět rozhodčích, a to ještě z opravdu závažných důvodů. Potěšily mě také výsledky pravidlových testů, které byly velmi dobré,“ dodal předseda Komise rozhodčích PKFS na závěr semináře, který navštívili i předseda Výkonného výboru PKFS René Živný a sekretář svazu Tomáš Rais.