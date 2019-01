Podle trenéra Pleskota čeká Choceň hratelný soupeř

Choceň - Fotbalisté v divizi hrají ještě o patnáct bodů do tabulky. Bodů je to sice ještě hodně, ale Choceň by je už pomalu mohla začít sbírat a ne si je nechat proklouzávat mezi prsty.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht



Choceň – Týniště n. O.

Týniště má v tabulce o devět bodů více než Choceň a rozhodně ještě není definitivně zachráněno. Choceňský trenér Josef Pleskot však věří ve tři body: „Je to vyloženě hratelný soupeř. Jestli se chceme ještě udržet, měla by být naše výhra povinností.“ A o tom, že by Choceň ráda zůstala divizní i nadále, nejde pochybovat. Hráčům i trenérovi jistě leží v žaludku podzimní zápas, kdy v Týništi prohráli i proto, že jim sudí neuznal branku dosaženou dorážkou po penaltě.

V posledních utkáních to nebylo příliš obvyklé, ale Choceň nastoupí podle slov trenéra Pleskota v plné síle, tedy i s Mikanem a Bakešem.

Pokud se potvrdí veškeré předpoklady, Trutnov porazí Předměřice a Hlavice si poradí s Dobrovicemi, dotáhne se Choceň v případě tříbodového zisku na Dobrovice. „Nejvíc mě štve, že s Trutnovem, Dobrovicemi, Holicemi, Čelákovicemi máme lepší vzájemný zápas, ale zatím se nám na ně nedaří dotáhnout,“ posteskl si Pleskot.

Autor: Pavel Ryšavý