MOL CUP /FOTOGALERIE, VIDEO/ Oba orličtí zástupci ve druhém kole domácí pohárové soutěže svoji pouť ve druhém kole ukončili. V případě Jiskry Ústí nad Orlicí to bylo podle předpokladů, ligová Dukla pro ni byla před tisícovou návštěvou příliš tučným soustem. Zato vysokomýtský celek si dělal postupové ambice, jenže po nerozhodných devadesáti minutách si na dalším účastníkovi čtvrté ligy z Hořovic vylámal penaltové zuby.

Více než jedenáct stovek diváků se sešlo v hledišti ústeckého stadionu a sledovali docela sympatický nástup domácích fotbalistů, kteří půl hodiny drželi bezgólový stav a snažili se o aktivitu i v útočné fázi. Jenže závěr první půle je srazil na kolena. Nejprve se pěknou střelou z hranice vápna prosadil kapitán Pražanů Moulis, aby domácí následně neubránili dvě rozehrané standardní situace soupeře. Brzy po pauze přišlo ještě zvýšení z pokutového kopu a potom šlo jenom o to, jestli Jiskra potěší publikum alespoň čestným zásahem do sítě ligového protivníka. Nevyšlo to, byť Bednáře od toho dělily doslova centimetry, v největší ústecké šanci však napálil pouze tyč. Domácí fotbalisté v zápase rozhodně výkonem nepropadli, nicméně favorit z Julisky měl výsledek pod svojí kontrolou.

Prohlédněte si další branky Dukly na ústeckém trávníku:

Branka Jakuba Řezníčka (Dukla Praha). | Video: Radek Halva

Proměněná penalta Lukáše Matějky (Dukla Praha). | Video: Radek Halva

Zklamání zavládlo ve Vysokém Mýtě a není divu, vždyť po skalpu druholigové Chrudimi přijel tým ze čtvrté ligy a ten měl být zdolatelným rivalem. Jenže domácí v normálním hracím čase cestu k vítězství nenašli, když zásluhou Jana Dvořáka dokonce dotahovali manko, a v napínavé penaltové loterii potom tahali za kratší konec, když rozhodující penaltu proměnil hořovický Kos.