Prvenství pro Lanškroun, postup Letohradu a Hlinska, sestup Dolního Újezdu a Žamberka. To jsou základní údaje shrnující odehranou mistrovskou sezonu v nejvyšší fotbalové soutěži Pardubického kraje.

Za tímto konstatováním se skrývá řada zápletek. O tu největší se postarali borci z Lanškrouna, kteří přeborem prošli nevídaným stylem. Na super podzim navázali ještě lepším jarem a nikomu nedali naději. „Panuje naprostá spokojenost, za výkony v celé sezoně jsme soutěž vyhráli zaslouženě. Pouze ve dvou zápasech jsme vyšli bodově naprázdno, což samo o sobě hovoří jasně,“ připomněl úchvatnou bilanci trenér Pavel Hrabáček. Jeho tým se mohl neustále opírat o vynikající defenzivu, navíc vepředu úřadoval často neudržitelný Ptáček a vedle něho vyrostl celý kolektiv. Titul zkrátka zamířil spravedlivě k tomu týmu, jenž byl nejlepší.

NĚKDO LÉPE, JINÝ HŮŘE

Ještě lepšího šutéra měl ve svém středu vicemistr z Letohradu, Tomáš Kabourek se postaral o 39 branek (skoro polovinu všech zásahů svého mužstva). Letohradští si ale s sebou táhli zátěž v podobě nepříliš vydařeného podzimu, takže i když se posunuli ze šestého na druhý flek a v odvetách posbírali o jedenáct bodů více než v první polovině sezony, tak od reálného útoku na lídra byli vzdáleni.

Během sezony bylo odehráno celkem 240 zápasů, ve kterých padlo 878 branek, v průměru na jedno utkání tak padalo lehce přes tři a půl gólů.

Velmi dobré jaro vyneslo na bronzový stupínek a nakonec i k postupu Hlinsko, naopak v novém roce se vytratila forma půlmistrů z Litomyšle a zákonitým důsledkem byl tabulkový propad. Jiskra může být i tak spokojena, jenže po skvělém podzimu pomýšlela přece jenom výše. „Ono taky když celé jaro na tréninku tančíme blues, těžko v zápasech spustíme rock and roll,“ hledal příčiny poklesu trenér Ivo Svoboda, jenž se po posledním kole s litomyšlskou lavičkou loučil.



Moravskotřebovský Slovan doplatil ve finiši jara na příliš mnoho zraněných hráčů ze svého úzkého kádru, jinak by asi špici potrápil více. Chuť si ovšem spravil výhrou v krajském poháru. Zdá se také, že se probouzejí Svitavy, třetí nejlepší bilance jara naznačila, že by se tento klub mohl začít posouvat na příčky, kde ho jeho fanoušci chtějí vidět.



Za top šestkou následuje silný střed tabulky, skupina mužstev, která střídala lepší okamžiky s těmi horšími. Za zmínku zde stojí například výměna roli na Pardubicku, protože Moravany snad poprvé v historii předčily Holice. Solidně obstál nováček z Luže, který sice do jara vstoupil hodně špatně, ale zavčasu znovu „nahodil motory“ a ukázal, že právem patří do šestnáctičlenné sestavy v krajském přeboru.

KLÍČOVÝ VZÁJEMNÝ BOJ

Boj o záchranu se ztenčil na trojici celků, které bodově odpadly. Nejdříve se naplnil žamberecký osud. Dlouholetý stabilní účastník nejvyšší krajské soutěže zažil utrápenou sezonu od začátku až do konce, marně čekal na jakýkoli okamžik, který by ho postavil na nohy, nepomohly mu ani trenérské výměny, prostě nic. Jaro tak nakonec odehrál bodově ještě hůře než podzim.

Do I. A třídy ho doprovodí druhý z nováčků z Dolního Újezdu, který tak pokračuje ve svém „přeskakování“ z vyšší do nižší soutěže a zpět. Letos ho to však musí mrzet obzvláště, protože laťka pro udržení nevisela nikterak vysoko. „My jsme sice dokázali překvapit, když to od nás nikdo nečekal, třeba v obou zápasech proti Lanškrounu, ale když jsme měli zabrat v těch klíčových utkáních, tak jsme opakovaně selhali. To byl především případ jarních duelů na domácím hřišti s Třemošnicí a Českou Třebovou,“ mohl jen litovat dolnoújezdský trenér Tomáš Abt, další z koučů, kteří ve svém klubu ukončil svoje působení.



Záchranu tak oslavili v Třemošnici, byť nutno dodat, že jim spíše spadla do klína díky ještě horším výsledkům v podání konkurence, než že by ji sami vybojovali. Na jaře se v porovnání s podzimem ještě zhoršili, udržení se šestadvaceti body na kontě je spíše malý zázrak než co jiného, nicméně mužstvo ze Železných hor urvalo na svoji stranu jarní vzájemné měření sil v Dolním Újezdu a to byl bod zlomu, který jednomu přinesl úlevu a druhému pád do sestupové propasti.

Nejlepší střelci:

1. Tomáš Kabourek (Letohrad) 39, 2. František Ptáček (Lanškroun) 28, 3. Filip Grepl (Česká Třebová) 17, 4. Marek Netušil (Heřmanův Městec) 16, 5. Vojtěch Klika (Hlinsko) 14.

„RAUBÍŘI“

Nejvíce žlutých karet obdržel v uplynulém soutěžním ročníku Petro Savych z Lanškrouna (18), za ním následuje Jakub Chlup ze Svitav (15), tedy žádná překvapivá jména… Tři fotbalisté byli v sezoně dvakrát vyloučeni (Jan Řezníček z Holic, Filip Křivka z Hlinska a Viktor Shejbal z Luže).