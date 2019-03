Ve dvanáctém kole divize C se potkal průběžně první Letohrad s rezervou Hradce Králové. Domácí prohráli kvůli proměněné penaltě Votroků.

Letohrad – H. Králové B 0:1

Votroci duel o čelo tabulky nepodcenili a do Letohradu přivezli kompletní prvoligovou lavičku náhradníků. Tito hráči vynikali rychlostí, což domácím dělalo problémy, jinak by si utkání spíše zasloužilo bodovou dělbu. Místy nervózní duel rozčertil aktéry na hřišti, na trenérských postech i v hledišti. Diváci spílali rozhodčím, několik nepřesných výroků a minutové nastavení po poločase plném ležení a zdržování hostujících hráčů, to byl výsměch všem, kteří na fotbal dorazili. V 5. minutě Bíro zahrál roh, na zadní tyči Semerák placírkou mířil vedle. Na druhé straně se předvedl střelou exletohraďák Karal a Kykal ve vzduchu míč vyrazil na roh. Ve 12. minutě Stejskal pronikl po pravé straně, našel přesně hlavu Brendla, který ve slibné pozici trefil dobře postaveného Koubka. O konečném výsledku se rozhodlo v 15.minutě. Nikým nebráněný Voltr dostal mezi stopery přihrávku a uháněl sám na brankáře, v momentu kopu mu nohu zaháknul Strasmeier a pískala se penalta, kterou Černý proměnil.



Stejný hráč mohl zvýšit skóre, ale hlavou nemířil mezi tři tyče. Ve 41. minutě nasadil k trháku Kocourek, nikdo mu nestačil a dlouhé sólo zastavil výtečným zákrokem Kykal. Do kabin se mohlo jít domácím veseleji, kdyby tutovku proměnil Brendl. Macháček našel kanonýra těsně před brankářem, Koubek nadvakrát zachránil na brankové čáře. Po změně stran byla patrna snaha o vyrovnání, Bíro vyzval ke střele Kuželku, který neměl dobře seřízená mířidla. Hosté předvedli pohlednou akci, když Černý prošel celým hřištěm jako nůž máslem, Voltr jeho nabídku trestuhodně zahodil nad bránu. Nový vítr do hry modrobílých přinesl třetí útočník Konečný. Po Moníkově pasu hlavičku mladého ofenzivního hráče chytil gólman. V 74. minutě Konečný vyzpovídal Karala, nebojácně vtrhl do pokutového území, bombu pod břevno pacifikoval bezchybný Koubek. Následovalo další obléhání soupeřovy branky s Kuželkovým zakončením mimo bránu. V závěru se ještě nepřesnou střelou předvedl druhý exletohraďák Štěpán.

(ros)