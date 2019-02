Ústí nad Orlicí - Při premiérové účasti ve třetí lize fotbalisté Ústí nad Orlicí nezklamali. Ba naopak. Jako nováček si vedli více než dobře. Obsadili jedenáctou příčku.

Česká fotbalová liga: TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - Loko Vltavín. | Foto: Michal Horák

Před historicky první sezonou ve třetí lize se rojily všelijaké spekulace, že na to Ústí nemá, že bude hrát o záchranu. Byli však i tací, kteří věřili, že tým bez výrazných jmen uspěje a zachová ČFL i pro příští ročník. Měli pravdu. Fotbalisté Ústí nad Orlicí skončili na jedenácté pozici. V žádném duelu vyloženě nepropadli. Zaměřili se na pevnou obranu, opírali se o standardní situace. A hlavně splnili cíl. „Když zhodnotím celou sezonu, tak panuje naprostá spokojenost,“ řekl trenér Vladimír Chudý. Jeho slova vyjadřují všechno podstatné. „Jako nováček jsme si vedli velice dobře, získali jsme třiapadesát bodů, celou sezonu jsme se pohybovali ve středu tabulky,“ přidává fakt ústecký kouč.

Mužstvo šlapalo. Hráči si věřili. Nelámali si hlavu s tím, když se něco nepovedlo. Šli účelně od zápasu k zápasu.

„Neprodělali jsme žádnou výsledkovou ani herní krizi. Hráči se s vyšší soutěží vyrovnali velice rychle a zaslouženě si získali respekt všech soupeřů,“ připomněl Chudý.

„Jsme spokojeni maximálně. Je to pro ústecký fotbal historický úspěch. Prakticky jsme byli pár bodů od šestého místa,“ přidal další superlativ předseda klubu Roman Langer.

Jemu a potažmo vedení týmu už začala práce na sezonu následující. Ústečtí samozřejmě musí doplnit kádr, aby byl i nadále konkurenceschopný. „Pro nás funkcionáře teď nastává ten čas, kdy musíme zabrat. Hodně si slibujeme od Nikodéma, který na jaře kvůli zranění nehrál, ale jsme domluveni s Pardubicemi, že nastoupí do přípravy u nás a bude nám k dispozici. Do přípravy se zapojí i dorostenci, probíhají jednání s talentovaným Smíškem. Na zkoušku by měl dorazit i jeden hráč černé pleti,“ vyjmenoval možné posily Langer.

Ústí zahájí letní přípravu 9. července. Od té doby už pojede fotbalový kolotoč znovu naplno.