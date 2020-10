Svoje zkušenosti nyní předává dále a v Ústí nad Orlicí je i v pětatřiceti letech velmi platným hráčem. Nedávno svoji brankou v pohárovém MOL Cupu dokonce poslal domů s vyřazením ligového soupeře ze Zlína.

Jakub Chleboun prožil v kariéře mnoho zářných momentů, nasbíral nespočet zkušeností. A právě z toho těží Ústí nad Orlicí i v České fotbalové lize, to samé platí i pro rezervu hrající krajskou I. A třídu.

Po návratu z východní Evropy ještě na dva roky vyzkoušel služby hradeckých Votroků, následně ale jeho cesta vedla právě do výběru Jiskry. „Těšil jsem se, že si poprvé v životě zahraji s bráchou v jednom týmu,“ popsal jeden z hlavní faktorů přesunu do ústeckého celku.

Jeho přesun do Ústí nad Orlicí na dlouhá léta, věřme, ulevil trenérskému štábu. Pomalu se stává mentorem pro ostatní, ale kopačky pověsit na hřebík zdaleka nehodlá.

„Jsem tu spokojený. Pořád cítím, že mohu týmu na hřišti pomoci a že klukům můžu předat nějaké zkušenosti, které jsem za ty roky nasbíral,“ vyjádřil se na téma svého působení v Ústí nad Orlicí sám Jakub Chleboun. A jak je to v pětatřiceti letech s pokračováním jeho zajímavé kariéry? „Jsem rád, že mi zdraví i v tomto věku slouží a umožní mi i nadále pokračovat v moji kariéře. Užívám si každý trénink, protože mě pořád fotbal baví a naplňuje, to je pro mě nejdůležitější,“ přikyvoval Chleboun.

Jak dlouho bude ještě kariéra Jakub Chleboun v týmu České fotbalové ligy pokračovat, to můžeme nyní jen odhadovat. Zamíří následně do okresních soutěží, kde bude moci předávat zkušenosti a těšit fotbalové fanoušky až do požehnaného věku? Uvidíme. Na konec se nyní pětatřicetiletý zadák ani náhodou necítí. „Elán mi nechybí, máme mladý kolektiv a skvělou partu, která drží při sobě,“ popisuje kabinu nyní jedenáctého týmu České fotbalové ligy skupiny B. „Některým klukům ze srandy říkám, že bych jim mohl dělat tátu. Člověk s nimi omládne a cítí se zase na dvacet. To mi hodně pomáhá,“ směje se autor jediného ligového gólu v dresu hradeckých Votroků.

Za svoji kariéru hrál v obraně po boku velkých jmen, ve Slavii ho vedli trenéři Josef Csaplár či Karel Jarolím, v obraně hrál například s Martinem Latkou nebo Radkem Bejblem. Nyní je pevnou složkou obrany právě on. V Ústí se po jeho boku vystřídala již řada zadáků. „Je pravda, že se tady protočilo hodně hráčů z obrany. Někteří skončili kvůli zranění, nebo z časových důvodů, protože se zvýšil počet tréninků tak, abychom mohli být konkurenceschopní v soutěži.“ Díky tomu se Chleboun dostal do nové pozice obránce-učitele:

„Já je učím, aby na hřišti mluvili, to je pro obránce strašně důležitá věc, protože tím řídí celé mužstvo a usnadní si spoustu práce. Naše hra je založená na dobré organizaci hry, v tom jsme se v Ústí hodně posunuli a je to vidět i na výsledcích,“ tvrdí Chleboun.

Na stoperské pozici toho Jakub Chleboun zažil opravdu mnoho. Řadu let strávil v Hradci Králové, čtyři starty v nejvyšší soutěži zapsal i v dresu Slavie Praha, znají ho i v Převýšově. Kromě všeho si ale za svoji kariéru hned dvakrát odskočil do fotbalově exotičtější destinace. Procestoval Kazachstán, kde působil tři roky. Jenže ho to nakonec přece jen táhlo domů.

„S kazašskou misí jsem byl naprosto spokojený, zažil jsem tam nádherné tři roky. Poznal jsem jinou kulturu, naučil se řeč, takže jenom samá pozitiva,“ liboval si ve třetí lize pravidelně skórující obránce.

„Musím říct, že Kazachstán mi zůstal v srdci, mám tam stále spoustu kamarádů, se kterými jsem v kontaktu,“ dodal s úsměvem Jakub Chleboun.