Zvedají hozenou rukavici… Fotbalová veřejnost volá po revoluci v okresních i krajských svazech. Rozbuškou se stalo oslabení moci Romana Berbra. Vyzývaní bývalí prvoligoví hráči se nebrání kandidovat na nejvyšší posty. Svého zástupce mají také v pardubickém okrese. O post předsedy VV OFS se bude ucházet Petr Rydval. I když on tvrdí, že by kandidoval také v době Berbrova absolutismu. Důraz klade na mládež.

O předsedu OFS Pardubice

Co vás přivedlo k tomu, ucházet se o post předsedy OFS Pardubice?

Přivedla mě k tomu neutěšená situace v okrese. Hlavně u mládeže.

Vyprovokovalo vás něco nebo někdo?

Ne, ale už dlouho vidím ubývající základnu hlavně v mládežnických kategoriích po celém okrese.

Jak dlouho jste o tomto nápadu přemýšlel? Přesněji řečeno, rozhodl jste se až poté, co byla oslabena moc autoritáře Romana Berbra?

Myšlenka kandidovat na předsedu OFS ve mně zrála dlouho. Po účastech na valných hromadách jsem cítil, že to chci dělat jinak. Tedy byl jsem rozhodnut dávno předtím. Je ale pravda, že zmíněná kauza moje rozhodnutí jenom uspíšila.

Znamená to, že byste se ucházel o post předsedy OFS i za nadvlády Berbra? V tom případě byste se nebál o osud svých Nemošic?

Vždycky se strhne lavina, až když se něco začne dít, jako s panem Berbrem. Musím ale říct, že bych opravdu kandidoval a snažil se pomoct fotbalu na okrese i v případě, že by byl u moci. No a co se týče Nemošic, ty už nemají moc kam spadnout.

Jak vůbec kauzu Berbr vnímáte z pozice bývalého prvoligového fotbalisty?

Bohužel do vedení našeho státu i vedení fotbalu se dostali lidé spojení s bývalým režimem. Jsem rád, že pan Berbr již ve vedení fotbalu není. Tedy doufám…

Okresní i krajské hlavní posty napříč celou republikou získali Berbrovi muži, nebo zkrátka jen rozhodčí. Jaký máte na to názor?

Rozhodčí rozhodují zápasy a oddíly se bály panu Berbrovi postavit. Kdo to udělal, nedopadl dobře.

Zlí jazykové tvrdí, že za vámi stojí dosluhující předseda okresního svazu Drábek. Co je na tom pravdy?

(směje se) Nepotřebuji, aby za mnou někdo stál.

Co byste pověděl na adresu minulého vedení OFS?

Vyčítal bych jim nedostatečnou podporu fotbalu. Hlavně mládežnického, a to v celém okrese.

Proti vám stojí velice silný kandidát René Živný, který na rozdíl od vás umí ve vrcholných funkcích působit. Co můžete nabídnout vy?

To je pravda. Já proti tomu nabízím léta praxe a selský rozum. Znám fotbal z vrcholové úrovně, ale také jako spoluzakladatel fotbalové školy pod SK Nemošice. Vznikla na zelené louce a teď má přes stovku dětí. Spolupracuji ve sportovních školičkách, které založil bývalý ligový trenér Josef Hloušek. Napsal rovněž krásnou metodiku pro děti ve školkách. Znám děti skoro v celém okrese. Jsem časově, ekonomicky a sportovně nezávislý na všech a na všem.

Váš protikandidát má výraznou podporu, nejen od klubů. Máte signály, že by za vámi některé oddíly šly?

Podpora je rozhodující od všech oddílů v okrese a jejich zvolení delegáti budou rozhodovat. V hodně klubech znají moji práci v Nemošicích. Věřím v jejich podporu.

Jaká je vaše filozofie, respektive jaké máte představy o vedení OFS Pardubice?

Začnu u dětí. Naše sportovní školičky mají skvělé know how ve školkách po celém okrese. Toto know how bych chtěl využít při výběru dětí. Snažil bych se co nejvíce pomoci a přivést je do fotbalových oddílů v našem okrese. Chtěl bych, aby se do výkonného výboru dostali lidé z oddílů v okrese a více zazněl jejich názor. Proto také připravuji kandidáty do výkonného výboru okresu. Tak, aby se vyvážil hlas okresního fotbalového svazu i z menších míst v okrese a OFS nebyl tlačen silou FK Pardubice.

Naznačujete tím, že FK Pardubice tlačil nějakým způsobem na OFS Pardubice?

Při valných hromadách jsem si občas připadal jako na schůzi fotbalového oddílu FK Pardubice. Nechci, aby okresní svaz fungoval jako farma FK Pardubice. Chtěl bych, aby OFS byl servisní organizací všech oddílů v okrese. Do VV budu navrhovat kandidáty, které jsem oslovil, a jsou napříč celým okresem. Jejich jména si ještě nechám pro sebe.

Řízení fotbalového svazu, to nejsou jen děti. Co chcete nabídnout dospělým?

V případě dospělých bych chtěl, a to je moje dlouhodobá myšlenka, podporovat a snažit se prosadit bonus za každý postup v soutěžích. Zkrátka aby oddíly chtěly postoupit a ne to, co se děje. Týmy nepostupují a hrají si soutěže, které jim vyhovují. Dále vím, že je na okrese neutěšená situace s umělou trávou. Máme rozpracovaný plán v Nemošicích, kde bychom chtěli umělku v co nejbližší době mít. Děláme proto všechno, aby sloužila mužstvům v okrese a tím se zpopularizoval fotbal jako takový. Myslím si, že bývalé vedení OFS tyto důležitě věci vůbec neřešilo.

Chtěl byste ještě něco změnit a co by to mělo být?

Aby předseda OFS a členové výkonného výboru byli pro všechny oddíly v okrese. Chtěl bych zavést a podpořit pořádání turnajů v zimě i v létě, s vyšší účastí oddílů. A také zvát děti na závěrečné vyhodnocení výsledků.

Nezlobte se, ale stále mluvíte o dětech. To vás to téma tak hodně pálí?

Pro mě je toto téma absolutní prioritou. I vzhledem k budoucnosti okresního fotbalu. Stále ubývá oddílů, které mají všechny mládežnické kategorie až po dorost. V dorosteneckých kategoriích je situace na okrese nejvíce tristní. Výsledky našeho nejlepšího oddílu FK Pardubice jsou sice velmi dobré, ale je v něm stále méně odchovanců z Pardubic a okolí. Situace se úplně otočila.

Jak to myslíte?

Asi před dvanácti lety jsem vedl mladší dorost v Pardubicích. Jezdili jsme na zápasy autobusem z Pardubic a cestou přistupovali dva tři kluci, kteří nebyli z Pardubic. Teď je to pomalu obráceně. A to je důsledek situace v oddílech v pardubickém okrese.

Ubývá dětí, oddíly nemají týmy mládeže. To je celorepublikový trend. Není to spíše chyba rodičů, společnosti a dětí samotných?

V případě ubývání dětí, je to o tom, co všechno pro to děláte. Můj příklad v Nemošicích ukazuje, že to jde, když se chce…

Změnu ve fotbalovém prostředí chtějí také různé projekty jako Fevoluce, Za čistý fotbal. Ke které se přikláníte a co na ně říkáte?

K Fevoluci. Je dobře, že vznikla. Každá taková věc, která pomůže fotbalu, je kdykoli vítána.

Jste stále aktivní ve fotbalovém prostředí, takže se vám asi neposlouchají dobře řeči o žumpě… Nicméně každou chvíli vyplavou na povrch nekalé věci jako zneužití dotací pro fotbalové turnaje žáků. Co vy na to?

Samozřejmě se mi neposlouchají hezky. Všechno je to bohužel o lidech. Problémy jsou v celé společnosti, takže i ve sportu. Snad těchto kauz bude ve fotbalovém prostředí do budoucna co nejméně. Také proto kandiduji na předsedu OFS.

Dá se vůbec tento prohnilý systém v českém fotbale nějak změnit? Co navrhujete?

Co nejvíce pracovitých a charakterních lidí. Doufám, že zvolených do okresních i fotbalových svazů bude takových co nejvíce.

Dokola se omílá, že se musí začínat od okresních svazů, nicméně co říkáte tomu současnému republikovému vedení českého fotbalu?

Já si přeji, aby se do vedeni fotbalu dostali lidé, jako jsou Petr Fousek a Rudolf Řepka.

Seznamte se



HRÁČSKÁ KARIÉRA:

Lokomotiva Pardubice, RH Pardubice, VCHZ Pardubice, VTJ Žatec (1988 – 1990), Mladá Boleslav (1990 – 1991), Dukla Praha (1991 – 1993), Union Cheb (1993 – 1994), Bohemians Praha (1994 – 1996), FC Brümmer Česká Lípa, EMĚ Mělník, Sokol Dobříkov, FK Agria Choceň, Titanic Srch, Sokol Zdechovice, SK Nemošice.



PO HRÁČSKÉ KARIÉŘE:

trenér mládeže FK Pardubice (2007 – 2008), zakladatel fotbalové školy SK Nemošice (2009), krajský koordinátor projektu sportovní školičky pana Josefa Hlouška – ucelený program sportování pro děti předškolního věku (od 2014), kandidát na předsedu VV OFS Pardubice (2021).