Rok 2021 bude pro český fotbal volební. Hned na začátku ledna se mají konat Valné hromady Okresních fotbalových svazů. O post předsedy OFS Pardubice se nově bude ucházet René Živný, jenž jako první potvrdil kandidaturu.

Co vás přivedlo k rozhodnutí, že budete kandidovat na předsedu OFS Pardubice?

Působím již mnoho let jako předseda TJ Sokol Semín, fotbal a sport celkově mám rád. Tak jsem si říkal, proč se aktivně nezapojit. Kritizovat umí kde kdo. Já jsem si řekl, že pro fotbal raději něco udělám.

Jak dlouho jste tuto myšlenku zvažoval?

Uvažovat o možnosti kandidatury jsem začal již před čtyřmi roky, ale nakonec jsem zvolil cestu sledovat systém fungování OFS jako člen revizní komise. Letos v letních měsících se tato myšlenka postupně oživovala po diskuzích se zástupci některých klubů.

Hrála v rozhodování roli i kauza zatčení místopředsedy FAČR Romana Berbra a dalších osob? Jak ji vnímáte?

Ta kauza jen moje přesvědčení upevnila. A hlavně se mi začalo ozývat ještě více klubů, jestli bych nechtěl kandidaturu zkusit. Kauzu samozřejmě nejde nevnímat, mluví se o ní intenzivně v médiích. V klubech na okresní úrovni se s tím v praxi člověk nesetká, ale když čtu, co se dělo v ČFL a podobně, tak to určitě poškodilo celý český fotbal.

Objevují se iniciativy typu Fotbalová evoluce. Co na ni říkáte, jak souvisí s vaší kandidaturou?

Fotbalovou evoluci vnímám pozitivně, se zástupci jsem v kontaktu, ale myšlenka mé kandidatury vznikla původně od nás zespoda z okresu. A to podporou některých klubů. Každopádně vnímám i podporu od lidí z Fotbalové evoluce. Její myšlenky jsou velice dobré.

Kandidujete i z toho důvodu, aby se fotbalové vedení měnilo postupně od okresů a došlo potom ke změnám i ve Výkonném výboru FAČR?

Změna ve Výkonném výboru FAČR je určitě cílem pro celý fotbal. Ano, díky systému se musí postupovat od okresů, přes kraje až po Výkonný výbor FAČR.

Pojďme zpět na okresní úroveň. Na twitteru jste zmínil, že chcete dát fotbalu víc. Co si pod tím představit?

Více času. Já tady nejsem od toho, abych kritizoval minulost, ale nabídl klubům adekvátní servis v budoucnu. Samozřejmě pokud od nich dostanu ve volbách důvěru. Jednání Výkonného výboru OFS se musí konat pravidelně, jednou za měsíc, maximálně jednou za šest týdnů. Kluby musí být obratem s výsledky jednání seznámeny. Nesmí se stát, že zápis z tohoto jednání najdete na úřední desce několik měsíců po jednání, to už nemá ani smysl vyvěšovat. Navíc chápu, že úřední deska je úřední deska, ale musíme jít s dobou. A výsledky jednání zveřejňovat i na webu OFS a sociálních sítích. Ať to na zástupce klubů, ale i hráče, rovnou vyskočí a nemusí nic nikde hledat. Přece chceme, ať jsou informovaní.

Na OFS Pardubice jste působil v posledních letech jako předseda revizní komise. Jak okresní svaz fungoval?

Co se týká ekonomické stránky a vedení účetnictví, tak fungovalo vše na výbornou. Pan Čepčář vede vše pečlivě, revizní komise měla vždy plný přístup k vyžádaným dokladům. V tomto směru bych žádnou výtku neviděl. On rozpočet okresního svazu není tak razantní jako rozpočet KFS.

Už jste taky naznačil, že ve vašem týmu bude i několik členů současného Výkonného výboru OFS. Co tedy chcete především změnit?

Já chci především říci, že se nebudu snižovat k laciné kritice stávajícího předsedy či místopředsedy OFS. Bohužel mně někdy přišlo, že díky jejich aktivitě ve fotbalu v roli rozhodčího a delegáta, neměli na OFS tolik času. Na druhou stranu chci s mým týmem okresní fotbal trochu oživit. Chceme rozjet marketingovou komisi, která by měla na starosti jednání se sponzory ohledně názvů jednotlivých soutěží či mládežnických turnajů. Je toho víc.

Povídejte…

Například komise rozhodčích pod vedením Kamila Schmeisera funguje velice dobře, získává řadu nových mladých rozhodčí. V této dobré práci je potřeba pokračovat. Petr Valenta již díky věku nechce vést disciplinární komisi, zde by si měl tým nově sestavit Michal Buriánek se svým pohledem na tuto agendu. Pokračovat dále chceme v práci s mládeží, kam patří okresní výběry, kempy a podobně. Myšlenek máme hodně.

Vnímáte, že je ze strany klubů zájem o změnu na postu předsedy?

Vnímám především to, že kluby změnu přímo vyžadují. A to spíše kvůli celkové náladě ve fotbalu díky posledním událostem. Řada z nich čekala, kdo se nějaké iniciativy ujme. Hodně mně jich volalo, jestli bych do toho nešel. Netvrdím, že jsem pro všechny kluby ideálním kandidátem, ale ta touha po změně je znatelná. Zkusím je na volební Valné hromadě přesvědčit, že já a můj tým můžeme práci pro OFS zlepšit. Uvidíme, jak se rozhodnou. Určitě budou nějací další kandidáti a nevím, jestli bude obhajovat post stávající předseda OFS (Drahoslav Drábek).

Rozhodl jste se zároveň kandidovat i na předsedu Pardubického krajského fotbalového svazu. V jaké fázi je tato záležitost?

Zatím ve fázi jednání se zástupci klubů napříč krajem. Nejdřív musí proběhnout volby do jednotlivých okresů a podle toho se v případě úspěchu bude dále vyjednávat o přípravě kandidatury na KFS. Volební systém na KFS je docela odlišný od systému voleb na OFS. V okrese Pardubice volí nový výbor zástupci 60 klubů, kdežto v kraji se jedná o 20 zástupců jednotlivých okresních fotbalových svazů. Ve druhé dvacítce jsou zástupci klubů z krajských soutěží, ty ovšem vybírá ještě stávající vedení KFS… Ovšem i zde při jednáních cítím velkou touhu po změně.