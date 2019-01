Dobříkov – Dobříkov svedl se Svitavami parádní bitvu. Domácí dělali neplechu ze vzduchu, Svitavy se snažily hrát rychle po zemi. Body se dělily.

K předehrávce jedenadvacátého kola krajského přeboru dorazili do Dobříkova fotbalisté Svitav, druhý nejlepší tým soutěže. Dokud vydrželo hřiště pevné, měli hosté převahu, ale když došlo na boj v bahně, v něm byli Dobříkovští lepší. Ovšem Svitavy, hnány hromováním svého trenéra Válka, se také nechtěly nechat zahanbit.

Dobříkov – Svitavy 1:1

Divák musel odcházet z dobříkovského hřiště řádně prokřehlý, ale spokojený. Neviděl žádnou zaháněnou nebo soutěž o to, kdo umíchá lepší obranný beton. Hrálo se rychle, k vidění bylo hodně zajímavých situací i osobních soubojů.



Do vedení se dostaly ve 27. min. Svitavy. Stříteský na pravém kraji vápna netrefil míč a svitavský Brůna měl cestu směrem k debutantovi mezi dobříkovskými tyčemi Starému volnou. Do míče jenom píchl a Svitavy vedly. A po zásluze. V úvodu se daleko častěji tlačily do koncovky, zkoušely na kluzkém terénu střílet. Dobříkov zahrozil pouze jedním pořádným závarem a hlavičkou Jana Horníčka, které sice nechyběla razance, ale s přesností si netykala.



Po přestávce Dobříkov zatopil pod kotlem a najednou Svitavy moc nevěděly, co mají hrát. Oživení určitě přinesl i vystřídavší ostrý pravý kraj Rychtařík. Ovšem především vynikal ve středu pole Malý, který pracoval na ohromném prostoru a zásoboval lehkonohého Zahradníka zajímavými pasy. Po jednom takovém si to dobříkovský útočník uháněl sám na brankáře Lampárka, ale gólman Svitav vytasil vynikající zákrok. Vyrovnání se domácí dočkali až v 57. min. Hlouček hráčů znemožnil při rohu Lampárkovi vyběhnout a nekrytý Karela poslal míč hlavou do sítě – 1:1. Dobříkov šel dokonce do vedení, Svitavští už sklopili hlavy a odebrali se k půlce, ovšem pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd.



Svitavy sice ve druhé půlce tahaly za kratší konec a útočná dvojice Brůna, Ovad tolik vidět nebyla. Ale zkušený Valta jednou parádně z trestného kopu protáhl domácího Starého, který s jeho zakroucenou prudkou střelou měl co dělat.



Žádný další gól už ale nepadl. Před zápasem by to asi znělo překvapivě, ale dva body ztratil Dobříkov, ne Svitavy.