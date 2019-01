Orlickoústecko – Krajský přebor vede po 21. kole Choceň. Neměla to sice lehké, ale zvládla to. Lanškroun podle trenéra Pavla Hrabáčka zabily přihrávky mezi stopery.

H. Městec – Č. Třebová 0:1

Petr Pražák, trenér České Třebové: „Výsledkově otevřené utkání až do konce. Chtěli jsme být oproti minulému týdnu aktivnější v útočné fázi, což se nám částečně dařilo. Vytvořili jsme si několik brankových příležitostí, ale v zakončení jsme byli nepřesní. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací a o body se prali až do závěrečného hvizdu. Spokojen mohu být se zlepšeným herním projevem ve hře dopředu."

Lanškroun – Žamberk 1:3

Pavel Hrabáček, trenér Lanškrouna: „Ze začátku jsme měli mírnou územní převahu, ale Žamberk nás trestal z pravé strany. Všechny obdržené góly jsme vlastně dostali po samostatných únicích po brejkových situacích. Ve druhé půlce jsme snížili, ale šance na vyrovnání jsme prakticky neměli. V obraně jsme byli hodně průchozí, což ale není vina jen čtyř obránců. Chytré přihrávky hostí mezi stopery nás zabily."

Tomáš Koukol, vedoucí mužstva Žamberku: „Podali jsme velmi dobrý kolektivní výkon. Plnili jsme přesně to, co jsme si řekli před zápasem, škoda jen té obdržené branky, která byla naprosto zbytečná. Naopak tři inkasované góly jsou pro domácí ještě docela milosrdné, protože jejich obrana pořádala den otevřených dveří a chodili jsme tam jako do obýváku. Domácí nám to hodně usnadnili a gólových příležitostí jsme měli poměrně dost."

Svitavy B – Letohrad B 3:2

František Dvořák st., trenér Letohradu B: „Jsem hodně nešťastný, protože jsme Svitavám darovali vítězství. Tři góly jsme jim naší nezkušeností odevzdali. Do zápasu jsme vstoupili, řekl bych, obvykle. Vyfasovali jsme do dvacáté minuty gól. Poté jsme nastřelili břevno a před poločasem vyrovnal Matějíček. Na začátku druhé půle to vypadlo ještě lépe po brance Pokorného. Dá se říct, že v té době jsme soupeře k ničemu nepouštěli. Vyrovnávací gól jsme jim darovali sami a v době našeho náporu utekl Matějíček, šel sám, udělal to bezvadně, ale balón se odrazil od tyče k brankáři. Z následného protiútoku jsme udělali velkou hrubku, kdy se naši hráči nedohodli a Frolo přehodil gólmana. V závěru takhle ztratit zápas je velká škoda."

Choceň – Třemošnice 2:1

Evžen Kopecký, trenér Chocně: „Do utkání jsme vstoupili ospale a trochu déle nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Naši hru jsme začali produkovat až po desáté minutě, kdy jsme branku vstřelili a ještě do konce poločasu nějaké šance neproměnili. Po dobrém vstupu do druhé půle, kdy jsme dali na dva nula, jsme drželi míč a chtěli nějakou další branku přidat. Bohužel se to nepodařilo a deset minut před koncem jsme udělali chybu, po které hosté korigovali z pokutového kopu. A jak to bývá, hosté ožili, snažili se o vyrovnání, což jsme nepřipustili. Bylo vidět, že Třemošnice k nám přijela psychicky podpořena z předešlého utkání a podala tady solidní nebojácný výkon. Nepříliš povedený závěr byl pro nás poučný a věřím, že se nám tyto nasbírané zkušenosti budou jednou hodit."