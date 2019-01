Dvacet dní trvala možnost odchodu hráčů bez souhlasu klubu.

PRŮVAN. Nový soutěžní řád uspořádal v kabině fotbalistů Chocně den otevřených dveří. | Foto: Eduard Hromadník

Choceň – Obavy z toho, co se bude dít v době od 1. do 20. června, měly kluby po celém kraji. Během dvaceti dní klidně mohly přijít o celý tým, nebo alespoň o pár hráčů. Ani jedna varianta by nepotěšila žádného trenéra.

Nový přestupní řád, který schválila Fotbalová asociace České republiky, zasáhl výrazným způsobem v Chocni.

Tým pod vedením kouče Františka Dvořáka sázel v jarní části krajského přeboru Pardubicka na velmi mladé hráče. Nic jiného mu nezbývalo, protože dlouhodobě je na fotbalovém trhu zájem o choceňské fotbalisty nebývale velký, což ostatní týmy ze stejné soutěže říci nemohou. Přesto z celku dokázal vybudovat soudržné mužstvo, jež táhlo za jeden provaz.

Jenže se přetrhl v době, kdy nabyl platnosti právě nový řád.

Před posledním utkáním soutěžního ročníku 2015/16 v Chrudimi počítal Dvořák jednu omluvenku za druhou. Ale jak sám naznačil, to není ten největší problém. „K zápasu odjela těžce zdecimovaná sestava. Chyběla prakticky celá obrana, k tomu tři hráči do zálohy. Tudíž to proti béčku Chrudimi, které je na velké úrovni, nemohlo mít šanci na úspěch. Celá práce je tak pokažená tímhle závěrem," řekl k zápasovému hodnocení choceňský trenér.

Ten počítal během celé druhé poloviny soutěže ztráty, jež byly ve většině případů zaviněné zraněními. Logicky tedy přijde na řadu omluvenka. Těch bylo před posledním zápasem více než dost.

A tady přijde kámen úrazu. „Zřejmě do toho zasáhly i cizí moci," přidal Dvořák.

Měl na mysli přestupní řád.

Onen schválený systém, během něhož v mateřském klubu hráč nemusí hlásit, že chce odejít jinam, že dostal nabídku z jiného klubu.

Zkrátka zavře dveře v kabině a za dva dny otevírá dveře jinde. Na místě, kde za něj zaplatili odpovídající částku, a kde mu „asi" poteče něco do vlastní peněženky. „Někteří naši hráči už si sáhli do svého svědomí, protože opět začíná rabování choceňské kabiny," vyřknul větu trenér týmu, kde mu právě tito hráči měli dělat kostru a osu pro příští sezonu.

Přivítat na začátku letní přípravy měl výtečného Vítězslava Hrubého, jenž se měl vrátit ze Žamberka. Jenže z toho sešlo, protože útočník využil nového soutěžního řádu.

Bohužel pro Choceň není sám. „Využili toho také bratři Adam a Ondřej Kopečtí, kteří rovněž putují do Žamberka. A nakonec i hráč, se kterým už jsem byl domluvený, jenž tady před půl rokem působil, Honza Smola," doplnil ztráty klíčových mužů Dvořák.

Pro něj je to trpký konec sezony. „Nevím, jak se k tomu vyjádřit. Po stránce administrativy je to všechno v pořádku. Soutěžní řád to umožňuje. Hráči jsou volně k dispozici," ví choceňský kouč.

Jde ale i o morální stránku věci. „Po této stránce si to ti hráči neuvědomují. Dříve nebo později na to přijdou a problémy se k nim mohou obrátit ne čelem ale zády někdy v budoucnu. To všechno se uvidí," mrzí jej.

A příliš velkou radost z toho pochopitelně nemá, protože jsou to další rány, se kterými se musejí v Chocni vypořádat. „Bude to hodně složitý příští rok, hodně složitý," naznačil Dvořák.

TUDY CESTA NEVEDE

Cestou nového přestupního řádu se v Chocni vydat nechtějí. „Razíme cestu domluvy s oddílem, se kterým můžeme i spolupracovat. Jinak mi to přijde hodně ne fér," uzavřel kapitolu možných přestupů František Dvořák.

Výsledek „rabování" se odrazí nejen v A týmu mužů, ale i v dorostu a žácích. „Bude tím oslabený náš dorost, protože ti kluci musí přejít k nám a zároveň žáci půjdou do dorostu, aby měl dorost s kým hrát. Prostě budeme tvořit zase dál a dál, než nás opět někdo vykoupí," vyhodnotil nastalou situaci Dvořák.

Mocné a finančně jinak zabezpečené kluby si mnou ruce, protože mohou získat několik hráčů, které vychoval někdo jiný, k čemuž stačí jen otevřít peněženky.