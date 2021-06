Spokojenost. Předseda Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Svitavy JINDŘICH NOVOTNÝ zastupoval regionální fotbal v závěru minulého týdne na Valné hromadě Fotbalové asociace České republiky a její výsledky pokládá z převážné většiny za pozitivní pro budoucnost českého fotbalu. „Bylo to náročné, ale stálo to za to,“ připomněl, že jednání valné hromady trvalo od desáté dopolední hluboko přes půlnoc.

„Ve čtvrtek vyvrcholilo úsilí, které začalo na podzim minulého roku. Jsem rád, že vyvrcholilo vítězně a náš fotbal dostává šanci na světlejší zítřky,“ uvedl Jindřich Novotný.

KLÍČOVÉ HLASOVÁNÍ

„S celkovými výsledky voleb jsem spokojen. Za dané situace se z nich podle mého názoru vytěžilo, co bylo možné,“ myslí si šéf okresního fotbalu, jenž se stejně jako jeho kolegové z ostatních regionů Pardubického kraje netajil podporou pro vítězného kandidáta na předsedu výkonného výboru Petra Fouska. „Jeho příchod pro mě znamená naději pro fotbalové hnutí v Česku. Je pro mě podstatné, že bude pracovat i pro regiony, že se na tento segment zaměří, jak má ostatně ve svém programu,“ slibuje si Novotný od nového předsedy FAČR, že neprofesionální fotbal získá výraznější pozornost ze strany nejvyšší fotbalové generality.

Ne všechno na valné hromadě vyšlo tak, jak si Fevoluce a její spojenci „malovali“. V tomto směru je největším zklamáním nezvolení Vladimíra Šmicera do funkce českého místopředsedy. „Je to obrovská škoda, on by si to za práci, jakou odvedl za posledního tři čtvrtě roku, zasloužil snad nejvíce. Bylo by dobře, kdyby se podařilo najít model spolupráce s ním, z toho, jak jsem ho blíže poznal, si myslím, že má našemu fotbalu co dát. Tím nechci nijak shazovat zvoleného místopředsedu Jana Richtera, u něho mám však trochu obavy, že jako politik a poslanec bude mít svoje priority jinde než ve fotbalové asociaci. Ostatně po svém zvolení spěchal hned do sněmovny,“ říká Novotný.

„Zlomová byla volba tří členů výkonného výboru za Čechy. Byl to vlastně klíč k celé valné hromadě,“ připomněl předseda OFS Svitavy úspěch trojlístku Řepka, Neumann, Andrejs. Díky tomu lze konstatovat, že se nový šéf českého fotbalu může opřít o většinu ve výkonném výboru a má tak silnou pozici.

Vyložené rozčarování prožil Jindřich Novotný během téměř nekonečného nymburského dne jedno. „Největší ostudou, pro mě neuvěřitelnou, je zvolení Martina Drobného do čela Řídící komise pro Čechy. O rozdílu hlasů, jakým byl zvolen, nemluvě. Veřejně řeknu, že to jen názorně reflektuje stav na úseku, který má řídit. A že když byl několika delegáty veřejně vyzván, aby odstoupil z kandidatury, protože figuruje ve zprávě revizní komise ohledně kauzy Dezinfekce, tak ani nedokázal vstát a vystoupit, to ještě korunovalo,“ kroutí hlavou Novotný.

Ale jak bylo zmíněno, tak složení výkonného výboru jej naplňuje optimismem. „Je to nesporně úspěch Fevoluce, jemuž nikdo nevěřil. Kdyby nám někdo v říjnu loňského roku řekl, jak bude v červnu vypadat vedení FAČR, asi by si vysloužil jen výsměch,“ poznamenal Jindřich Novotný.

PODÍVAT SE TAKÉ DOLŮ

Co okresní předseda čeká od zvoleného vedení? Mnohé bylo naznačeno v předcházejících odpovědích. „Pořád říkám, že je potřeba, aby zaměřilo svoje hledí na základní složky FAČR, na neprofesionální fotbal, na okresní svazy. Aby je v první řadě významněji finančně podpořilo, aby skončilo jejich živoření, abychom neplnili na nejnižších patrech jen udržovací roli, ale mohli naši práci systematicky rozvíjet, zejména u mládeže. Věřím, že si konečně někdo všimne, že tady je i nějaký okresní fotbal a nebude ho zajímat jen vrcholový. Ten by měl tomu amatérskému pomáhat,“ je přesvědčen Jindřich Novotný. „Alfou a omegou pro obrodu prostředí v českém fotbale je i zlepšená komunikace na všech úrovních mezi jednotlivými složkami,“ dodal.

Zpátky ještě ke čtvrtečním nymburským bezmála patnácti hodinám, během nichž se otočilo kormidlo tuzemského fotbalového dění směrem, který mu snad bude ku prospěchu. „Zúčastnil jsem se řady valných hromad a možná poprvé jsem měl velmi dobrý pocit z atmosféry, jaká panovala. Naladění lidí bylo moc přátelské, bavili jsme se mezi sebou, vyměňovali si názory a zkušenosti, diskutovali. Byl to rozdíl proti minulosti, kdy byla jednání často uzavřená a neosobní. I tohle je posun kupředu,“ pochvaloval si Novotný.

Důvod je podle něj zřejmý. Mezi delegáty totiž přišli noví předsedové okresů a krajů a těm není a nebude jedno, co se na FAČR odehrává. „Bylo cítit, že mezi nováčky valných hromad jsou lidé chytří, vzdělání, komunikativní, kteří chtějí změnu, nebojí se mluvit a ptát. Což se ukázalo v diskusních příspěvcích, kdy na konkrétní dotazy často nedostávali adekvátní odpovědi,“ všiml si Novotný.

Také on ocenil vystoupení šéfa revizní komise Zdeňka Šimka, který ve své zprávě otevřeně označil a popsal kauzy, které kontrolní orgán odhalil. Pro něho samotného to ovšem nemělo dobrý konec, na další funkční období nebyl zvolen. „Tohle pro mě nese pachuť. Našel se někdo, kdo se odhodlal naplno pojmenovat stav věcí, jaký ve fotbalové asociaci panoval. A přesto se najde většina, která se mu „odmění“ tím, že ho nadále nezvolí do jeho funkce. Tohle jsou věci, které se opravdu těžko chápou,“ uzavřel předseda VV OFS Svitavy.