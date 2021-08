Pořadateli akce byla obec Libčany, kde součástí fotbalového dne byl i tradiční jarmark, a Společnost DUHA Trutnov. Na charitativní duel dorazila řada bývalých ligových fotbalistů. Kromě Václava Němečka své umění ukázali mistr Evropy do 21 let z roku 2002 Karel Piták se svými syny Denisem a Eliášem, dále Radim Holub, Michal Šmarda, Miloslav Denk, Jan Kraus, František Koubek, Josef Ringel, Zdeněk Šenkeřík, ale i někdejší skvělí hokejisté a mistři s Pardubicemi Tomáš Divíšek a Tomáš Blažek. S míčem u nohy se předvedl i herec a dabér Gustav Bubník. V brance se vystřídali Matěj a Ondřej Poulovi, tým vedl kouč Miloš Sazima.

Vybrané finanční prostředky pomohou postiženým dětem



Fotbalový duel v Libčanech se hrál pro dobrou věc. Společnost DUHA Trutnov vydražila dresy fotbalistů West Ham United z roku 2016 a hokejistů Calgary Flames z roku 2008 s podpisy celého týmu dohromady za 28 tisíc korun, získali je Oldřich Skolil a René Chudý, částkou 30 tisíc korun přispěla obec Libčany. Další finance přinesla sbírka, která se konala přímo na hřišti.

„Akci jsme připravovali s tím, že bude jako druhá v pořadí k oslavám 30. výročí založení nadace. Kvůli covidu byly v předchozím období společenské akce zastaveny, proto jsme plánovali, aby to byla akce sportovní, byla pro lidi a součástí byla dražba dresů,“ uvedl Zdeněk Poul, zakladatel Společnosti DUHA.

„Vsadili jsme na fotbal. Oslovili jsme některé naše kmotry, jakými jsou Vašek Němeček či hokejisté Tomáš Divíšek a Tomáš Blažek a další. Chtěli jsme, aby lidé po delší době viděli takové sportovní osobnosti v akci. Zázemí v Libčanech bylo perfektní, přišlo hodně lidí, kteří se bavili a také se zapojili do dražby. Hodnotíme to jako velmi úspěšnou akci. Máme dvě holčičky, které obdarujeme. Všem lidem děkujeme,“ dodal Zdeněk Poul.

Vybrané finanční prostředky ve výši 35 tisíc korun obdrží maminka Lady Kurkové (nar. 21. 7. 2019) z Hertvíkovic jako příspěvek na léčení dětské mozkové obrny a na nákup speciální autosedačky. Druhá finanční pomoc ve výši 25 tisíc korun půjde ve prospěch Lindy Maxové (nar. 29. 4. 2007) z Prahy, která je postižená dětským autismem. Příspěvek bude určen na speciální léky, které nehradí zdravotní pojišťovna.

OSOBNOSTI. Do Libčan dorazil i fotbalový reprezentant Václav Němeček. V pozadí Miloslav Denk.Zdroj: František BártaLibčany v čele se svými hvězdami Michalem Černým a Petrem Jiříkem vyhrály 3:2, ale to nebylo podstatné. Šlo o zíbavu a charitu.

„Léta se znám s Alešem Javůrkem, v Hradci jsme spolu hráli od žáků. Znám i Společnost DUHA a jejího zakladatele Zdeňka Poula. Rád jsem přijel a podpořil tuhle akci,“ uvedl Václav Němeček, držitel stříbra z Euro 1996, který se také zapojil do dražby dresů.

Někdejší výborný hokejista Tomáš Divíšek přiznal, že kopačky obul snad po deseti letech. „Oslovil mě Zdenda Poul za DUHU. Tyhle akce mám rád, jsou pro dobrou věc. Musím říct, že dneska to bylo super, vyšlo počasí, přišlo dost lidí a vybralo se hodně peněz. Víc takových akcí,“ chválil Divíšek, který spolu s Tomášem Blažkem získali mistrovský titul s Pardubicemi v roce 2005.

„Fotbal sleduji dost, ale z gauče,“ rozesmál se Divíšek a dodal: „Už dlouho jsem nehrál, asi to dneska bylo i vidět. Snad deset let jsem neobul kopačky, na dnešek jsem je oprášil.“

CHARITATIVNÍ UTKÁNÍ. V Libčanech za Tým hvězd nastoupil i herec a dabér Gustav Bubník.Zdroj: František BártaDo středu pole se postavil Gustav Bubník, herec a dabér, jenž dlouhodobě spolupracuje se Zdeňkem Poulem a v současnosti je čestným předsedou Společnosti DUHA.

„Když je taková akce a ještě v roce 30. výročí od založení nadace, tak je mojí povinností tady být,“ usmíval se dabér, jehož hlasem z televizní obrazovky mluví například americké filmové hvězdy Tom Cruise či Charlie Sheen.

„Bylo to úžasné. A fotbal jsem přežil, to je důležitý,“ rozesmál se Bubník, který se aktivně zapojil i do dražby dresu West Ham United. Těsně mu unikl. „Škoda. Chtěl jsem ho, dres se mi líbil,“ dodal syn slavného hokejisty Augustina Bubníka a řekl, co právě připravuje ve své filmové profesi.

„Mohu prozradit, že chystáme film o tom, jak v padesátých letech zatkli tátu a celé hokejové mužstvo, protože dnešní i minulé generace o tom už moc nevědí. Jsme hokejový národ a je důležité, aby to lidé věděli," poukázal Gustav Bubník.

RADOST A ZÁBAVA

DRAŽBA. Dres Calgary Flames se vydražil za 8 tisíc korun, další dres West Hamu United za 20 tisíc korun. Na snímku Zdeněk Poul a Aleš Javůrek.Zdroj: František BártaSobotním programem a zápasem s mikrofonem v ruce provázel bývalý fotbalista Hradce Králové Aleš Javůrek.

„Chtěli jsme lidem udělat radost a ještě podpořit dobrou věc,“ uvedl Javůrek, jenž byl spolupořadatelem akce a také se objevil na trávníku v Týmu hvězd.

„Mám obrovskou a upřímnou radost z toho, že všichni, co slíbili účast, tak své slovo dodrželi a dorazili. Potěšili jsme a pobavili lidi, vybrali jsme peníze a udělali radost. Nejen za mě velká spokojenost,“ uzavřel Aleš Javůrek.

„Děkuji všem organizátorům, akce se vydařila a těšíme se v příštím roce 5. až 7. srpna 2022,“ doplnil Petr Veselka, starosta obce Libčany.