V dohrávce nejvyšší soutěže se od futsalistů zdejšího Nejzbachu zázraky nečekaly. Vždyť nastoupil na půdě jednoho z favoritů Varta futsal ligy, který bojuje o špici tabulky.

Konečný výsledek tím pádem nebyl překvapením. Klíčové zápasy pro vysokomýtské mužstvo teprve přijdou.

V Plzni se Nejzbach držel do poločasu, to byl rozdíl ve skóre ještě těsný, po změně stran však převaha favorita začala narůstat a brzy bylo jasné, že se senzace konat nebude. Plzeň se posunula do čela tabulky, Vysoké Mýto je v nahuštěné spodní polovině soutěže na sedmém místě.

„Do Plzně jsme nepřijeli v kompletním složení, někteří hráči nám chybí. Měli jsme i vykartované kluky, kteří nemohli nastoupit. Do utkání jsme šli s tím, že chceme Interobal překvapit, ale kvalitu Plzně jsme samozřejmě znali. Bohužel jsme jí však nebyli schopni konkurovat,“ vyjádřil se autor obou vysokomýtských gólů Šimon Štanglica.

On i jeho spoluhráči dobře vědí, že zásadnější měření sil na ně čeká tento pátek od 20 hodin v domácím prostředí.

„Zápas proti Českým Budějovicím je pro nás velice důležitý,“ potvrzuje s výhledem na bitvu týmů, které v pořadí Varta futsal ligy dělí dvě příčky a jediný bod.

Plzeň – Vysoké Mýto 7:2

Fakta – branky: 10. Havel (Künstner), 12. Kozár (Buchta), 22. Vnuk (Kozár), 26. Štrajt (Künstner), 31. Štrajt (Zdráhal), 39. Künstner, 40. Kovács (Vnuk ) – 12. Štanglica (Šabata), 37. Štanglica (Šabata).



SK Interobal Plzeň: Lecjaks (Luhový) – Holý, Kovács, Kozár, Štrajt, Künstner, Havel, Zdráhal, Mižár, Vnuk, Buchta.



1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger (Špinar) – Jeníček, Lipavský, Semerád, Mach, Jiráský, Vladyka, Židik, Šabata, Novák, Štanglica.