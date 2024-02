Triumf je znovu blíže! Futsalisté z Vysokého Mýta deklasovali v pátečním pokračování druholigové soutěže Havlíčkův Brod a pojistili si vedení v tabulce. Navíc do jejich tábora přiletěla o den později dobrá zpráva z Hodonína, neboť tamní Tango ztratilo na domácí půdě body s Jeseníkem a brána vedoucí k prvenství ve druhé lize je pro Nejzbach otevřená dokořán. K jistotě mu ve dvou domácích zápasech stačí získat čtyři body.

Vysoké Mýto vs. Havlíčkův Brod. | Foto: Radek Bis/1. FC Nejzbach

Skoro 250 fanoušků v hledišti čekalo s napětím, jak Nejzbach zvládne první ze tři domácích vystoupení, která by ho měla katapultovat k vítězství ve východní skupině. Mimochodem co by za takový zájem fanoušků na svých zápasech dali třeba divizní fotbalisté SK, že… Ale to je jiná kapitola.

Soupeř z Havlíčkova Brodu měl být nebezpečnou překážkou, vždyť se také nacházel na třetím "fleku", ovšem šanci na dobrý výsledek neměl. Domácí borci se do ně zakousli od začátku s velkou chutí a ve 14. minutě bylo za stavu 4:0 jasné, jakým směrem se utkání bude vyvíjet. Publikum se dobře bavilo, Nejzbach protivníka slušně "mydlil" a kdyby ve druhém poločase několikrát nenapálil brankovou konstrukci, mohlo být jeho vítězství ještě vyšší. I tak přidal další góly a ve skvělé atmosféře si hráči i fanoušci vychutnali pohodové body.

Vysoké Mýto vs. Havlíčkův Brod.Zdroj: Radek Bis/1. FC Nejzbach

2. LIGA – skupina Východ:

16. KOLO: 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – Futsal klub Havlíčkův Brod 7:2 (4:1). Branky: 3. a 39. Kubát, 11. a 31. Hrubý, 14. Vojtíšek, 14. Mach, 34. Jeníček – 16. Karlík, 40. Henek. Rozhodčí: Kabeláč – Štipčák. Bez ŽK. Diváci: 238.

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) – Jeníček, Vojtíšek, Hrnčíř, Jiráský, Hrubý, J. Gerčák, Šeda, Kubát, Mach, Semerád.

Další výsledky:

Hodonín – Jeseník 4:4, Hlinsko – ATRAPS Brno 6:6, Baník Ostrava – Vyškov 7:1.

Aktuální pořadí:

1. Vysoké Mýto 14 10 2 2 73:53 32

2. Hodonín 14 9 3 2 73:53 30

3. Baník Ostrava 14 7 1 6 67:60 22

4. Havlíčkův Brod 14 7 0 7 61:57 21

5. Jeseník 14 6 3 5 59:62 21

6. ATRAPS Brno 14 5 3 6 65:63 18

7. Vyškov 15 5 1 9 49:60 16

8. Hlinsko 15 4 2 9 42:54 14

9. Helas Brno B 14 3 1 10 47:74 10

Příští program:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC ATRAPS Brno (pátek 23, února, 20.00).

Vysoké Mýto vs. Havlíčkův Brod.Zdroj: Radek Bis/1. FC Nejzbach