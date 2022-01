Východní skupina druhé ligy se hraje čtyřkolově a nástup do její druhé poloviny se vysokomýtským futsalistům nepovedl ani trochu podle vlastních představ. Všechno začalo v Olomouci, kde sehrál Nejzbach nevydařené střetnutí korunované pokaženou koncovkou, kdy za stavu 4:4 nevyužil desetimetrový kop, aby ve 40. minutě dvakrát inkasoval a padl v poměru 6:4 (branky: Novák 2, Štanglica, Velinský). „Zápas nejde hodnotit jinak než jako tragédii,“ glosoval to na klubovém webu zkušený gólman Libor Gerčák.

Ani o týden později na palubovce Vyškova to s Vysokým Mýtem nedopadlo dobře. Sice se hosté ujali vedení gólem Nováka, ale po pauze přišel soupeřův obrat na 2:1 a hráčům Nejzbachu ve snaze zápas zachránit úplně zvlhl střelecký prach.

Chuť si spravili ve třetím novoročním kole doma proti Hodonínu. V jednom z klíčových duelů sezony proti přímému konkurentovi z čela tabulky si otevřeli střelnici a proměnili ho v exhibici. Dlouho to tak nevypadalo, do druhého poločasu se šlo za stavu 3:3, ale od 33. minuty to byla od Nejbachu jízda, v tomhle úseku hry nasázel sedm gólů a nadšené publikum se dočkalo dvouciferného skóre 11:4. Vytáhl se Adam Velinský, autor čtyř branek, další zásahy přidali Novák (3), Brychta, Štanglica (2), Vojtíšek. Tým tak může nadále pomýšlet na útok na prvenství v lize.

Páteční večer posílá futsalisty Nejzbachu k utkání 14. kola do Ostravy, kde změří síly s tamním Baníkem.

2. liga Východ po 13. kole: 1. Olomouc (26), 2. Vysoké Mýto (25), 3. Hodonín (23), 4. Vyškov (20), 5. Ostrava (19), 6. Modřice (0).