Nejzbach přestřílel v existenční bitvě Olomouc a dýchá se mu o poznání lépe

Zápas s příchutí extrémně důležitého odehráli v pátečním večeru vysokomýtští fotbalisté. Případná porážka s Olomoucí by jejich pozici dostala do kritické podoby, ale domácí celek to nepřipustil a v nezvykle otevřené partii dokázal zvítězit. Boj o udržení 1. Futsal ligy bude napínavý velmi pravděpodobně až do posledního kola.

Vysoké Mýto vs. Olomouc. | Foto: 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto