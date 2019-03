Nejzbach naděloval a dvě výhry ho dělí od postupu

Vysoké Mýto – Prvenství ve druholigové soutěži a vysněný návrat do VARTA futsal ligy? Je to blízko, je to velice blízko. Do konce soutěže scházejí dvě kola a vysokomýtský Nejzbach drží vedení v tabulce s náskokem jednoho bodu před druhým Jeseníkem.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Nejzbachu

Pokud zbývající dva zápasy zvládne, nemusí se na nic a na nikoho ohlížet, byť mu jejich hlavní konkurent dýchá na záda pořádně natěsno. V uplynulém dějství neměl se soupeřem mnoho práce, ostravští vysokoškoláci dorazili v hodně „děravé“ sestavě, tudíž se zápas změnil k potěše fanoušků v exhibici vysokomýtských futsalistů. Dvanáctigólové palbě velel Lukáš Merkl, jenž zavěsil hned pětkrát. V pátek zajíždí Nejzbach k těžkém zápasu na palubovku čtvrtého Baníku Ostrava a soutěž zakončí doma proti Opavě. Tyto duely rozhodnou, zda to bude sezona postupová. 2. LIGA VÝCHOD, 20. kolo: Nejzbach Vysoké Mýto – USK Ostrava 12:2 (7:0) Branky: 3. Jiráský (Gerčák), 5. Merkl (Kubát), 5. vlastní (Vyka), 6. Merkl z pen., 10. Merkl (Sekanina), 19. Jiráský (Kubát), 20. Lištván (Kubát), 23. Lipavský, 24. Rosůlek (Gerčák), 26. Merkl, 35. Merkl (Kubát), 40. Kubát (Merkl) – 28. Wellisch, 34. Teofil. Vysoké Mýto: Ehrenberger – Jeníček, Kubát, Lištván, Štanglica, Merkl, Lipavský, Sekanina, Rosůlek, Jiráský, J. Gerčák.

Autor: Redakce