Povedlo se, Nejzbach hlásí splněno! Východní skupina druholigové soutěže futsalistů má krále z Vysokého Mýta. Lídr tabulky před posledním kolem věděl, že mu k jistotě prvenství stačí získat bez ohldu na ostatní výsledky alespoň bod v souboji s krajským rivalem z Hlinska. Tenhle cíl bohatě splnil, lépe řečeno přeplnil, protože soupeře s přehledem přehrál a potom mohla vypuknout vysokomýtská futsalová euforie!

Mistři 2. ligy Východ: 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto. | Foto: Radek Bis

natěšení fanoušci zaplnili hlediště, jak se ostatně dalo čekat, až po střechu, oficiální údaj říká, že zápas sledovalo 422 diváků! A v takové kulise nenechali domácí futsalisté nikoho na pochybách o tom, že si šanci na triumf nenechají vyrvat z rukou. Ještě během prvního poločasu si vypracovali bezpečný třígólový náskok. Záhy po změně stran sice soupeř snížil na 3:1, ale Nejzbach měl okamžitě nachystanou rychlou odpověď a střetnutí dotáhl suverénně do vítězného a v tomto případě navíc titulového konce!

K prvenství dovedla vysokomýtský mančaft především úchvatná série devíti vítězství v řadě, která se dá nejlépe popsat slovy „od Hlinska do Hlinska“. Začala 8. prosince v hlinecké hale (5:3) a skončila 1. března v té vysokomýtské (5:2). A vešla se do ní i klíčová výhra celé sezony, a to 12. ledna v poměru 5:2 na palubovce Tanga Hodonín. Tím se Nejzbach dostal oproti svému hlavnímu konkurentovi do výhody a potom ho už nedokázal nikdo zastavit…

2. LIGA VÝCHOD, 18. kolo:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – Futsal AC Hlinsko 5:2 (3:0). Branky: 19. a 32. J. Gerčák, 8. Kuta, 16. Jiráský, 24. Vojtíšek – 22. Holec, 34. Klika. Rozhodčí Lafek – Soukupová. Hráno bez karet. Diváci: 422.

Vysoké Mýto: L. Gerčák (Špinar) – Jeníček, Novotný, Kuta, Vojtíšek, Hrubý, Jiráský, Hrnčíř, Dolníček, J. Gerčák, Šeda, Semerád, Zachař.

Další výsledky:

Hodonín – ATRAPS Brno 11:3, Helas Brno B – Jeseník 5:2, Baník Ostrava B – Havlíčkův Brod 4:1.

Konečné pořadí:

1. Vysoké Mýto 16 12 2 2 84:57 38

2. Hodonín 16 11 3 2 87:58 36

3. Ostrava 16 8 1 7 73:69 25

4. Jeseník 16 7 3 6 69:69 24

5. Havlíčkův Brod 16 7 0 9 64:64 21

6. Vyškov 16 6 1 9 55:62 19

7. ATRAPS Brno 16 5 3 8 70:80 18

8. Hlinsko 16 4 2 10 44:59 14

9. Helas Brno 16 4 1 11 54:82 13