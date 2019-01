Pardubice – O pravdivosti přísloví „každý den není posvícení“ se v sedmnáctém divizním kole přesvědčili fotbalisté ústecké Jiskry. Svěřenci Jiřího Saňáka s buldočí zarputilostí vzdorovali suverénovi soutěže FK Pardubice, bod za bezgólovou remízu jim ovšem nebyl souzen.

Jiří Saňák, trenér. | Foto: DENÍK/Pavel Ryšavý

Výstavní projektil domácího Jeřábka smazal devadesát minut snažení. Ústecký kouč přesto po zápase hledal pozitiva.

Na tři body jako v Živanicích jste podle vývoje hry pomýšlet nemohli, od remízy vás ale dělila chvilka. Co chybělo?

Chybělo málo. Soupeř neproměnil dvě, tři vyložené šance, na konci se ale trefil, to k fotbalu patří. Hodně jsme Pardubice pozlobili.

Dopředu jste ale byli dost bezzubí, takže před klíčovým utkáním z Českým Dubem je co zlepšovat.

Pracujeme průběžně, rezerv je hodně. Můžu být ale na tohle mužstvo hrdé, makalo a dřelo. Kluci takticky i kondičně zápas zvládli.

Někdy kolem dvacáté minuty musel ze hřiště zraněný Petr Falta a Pardubice od té doby tlačily, ovlivnil tenhle moment utkání, zkřížil plány?

Je to nepříjemná věc, málokdy odstoupí hráč kvůli bolestem břicha. Museli jsme trošku improvizovat, ale na druhou stranu kluci, co byli na hřišti, hráli dobře.

Stejně jako v Živanicích chytal Jakub Toman a v dalším těžkém utkání dlouho trápil domácí střelce. Jak byste zhodnotil jeho výkon?

Kromě jednoho zaváhání chytal velice dobře. V našich gólmanech máme myslím jistoty.

Překvapilo mě, že jste postavil dost ofenzivní sestavu. Na lavičce zůstali spíše defenzivně ladění Felgr se Stejskalem a ještě k tomu chyběl Chudý, na hřišti se naopak objevili Tomášek, Falta, Borek, Dostál i Vondra. Byl to záměr, nebo naopak improvizace?

Nouzovka to nebyla v žádném případě, rozhodl jsem se, že to byla nejlepší zahajovací sestava. Dneska to není o tom, na kolik hrajete útočníků. Je to spíš o tom, jakým způsobem dokážeme využít pozic po získání míče.

Ani po těsné porážce nevypadáte, že byste odjížděl se svěšenou hlavou.

No to vůbec ne, máme hlavu nahoře. Před týdnem jsme se v Živanicích radovali, teď vyhrál soupeř utěšenou střelou. Musím podotknout, že Pardubice hrály výborně. My se můžeme těšit na další souboje.

Navíc s vědomím, že tři body ze hřišť dvou výborných celků nejsou špatným ziskem, že?

Určitě, máme tři plusové body z venku, to bude v boji o záchranu důležité.

Jan Pokorný