FK Česká Třebová vs. FK Horní Ředice (MOL Cup). | Video: Radek Halva

/FOTOGALERIE/ Čtyři krajští zástupci se zapojili do 2. předkola fotbalového MOL Cupu. K vidění byla dvě krajská derby, která byla současně pro jednotlivé celky generálkami na kvapem se blížící start mistrovských soutěžích o příštím víkendu. V osudí republikového poháru nakonec zůstávají Vysoké Mýto a Horní Ředice.

Českotřebovští vítězové Poháru hejtmana z České Třebové odehráli s krajským přeborníkem a divizním nováčkem z Horních Ředic zajímavou partii. Jedinou branku vstřelil hostující Morávek dorážkou zblízka na konci úvodní desetiminutovky. Vícekrát se stav nezměnil, byť slibných příležitostí se narodilo docela dost. Více jich přece jen bylo na straně celku z Pardubicka, nicméně zhruba od 70. minuty se domácí fotbalisté dostali do nadějného tlaku a zase tolik jim nescházelo k vyrovnání. Jejich výkon však byl proti posílenému soupeři rozhodně příslibem před začátkem ostrých bitev v krajském přeboru.

Jednoznačnější průběh nabídla krajská bitva ve Vysokém Mýtě. Domácí hráče posadila do sedla v duelu proti Hlinsku proměněná penalta Pavla Dvořáka v polovině prvního poločasu. Definitivním zlomem byla výtečný vysokomýtský nástup do druhé části hry, během pár minuty padly do hlinecké sítě další dva zásahy a svěřenci Filipa Klapky si další průběh pohlídali. Účet ještě jednou vylepšili a mohou se těšit na dalšího soupeře v MOL Cupu. Svůj první start v novém působišti gólově oslavil Filip Březák (dosud FC Hradec Králové), vychytanou nulou potěšil další novic v týmu gólman Marek Jech (Letohrad).