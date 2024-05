Nezvykle brzy, tedy v polovině května, je o některých otaznících v předstihu rozhodnuto. Prvním jistým sestupujícím z krajského přeboru do I. A třídy jsou Moravany, které se mimo dvě sestupové příčky nemohou za žádných okolností vzhledem ke své propastné ztrátě dostat. To samé platí v I. A třídě v případě celku FC Jiskra 2008, který neodvratně míří do I. B třídy. Sestup do okresu se stal smutnou jistotou rovněž v případě Sloupnice ve svitavsko-orlické skupině I. B třídy. Naopak jsme v minulých dnech poznali prvního ze čtyř očekávaných vítězů krajských soutěžích, když si prvenství v I. B třídě skupině B a právo postupu do I. A třídy zajistil po naprosto suverénních výkonech Dobříkov.