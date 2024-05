Jak fotbaloví fanoušci dobře vědí, tak klíčový pro veškeré pohyby družstev v krajských soutěžích je počet sestupujících z divize C do Pardubického kraje. A tam se situace rozhodně nevyvíjí pozitivním směrem. K Letohradu, jehož sestupový osud je prakticky zpečetěn, se totiž přidalo na jaře se trápící Hlinsko. To po porážce v derby v Chrudimi kleslo v pořadí svojí skupiny na čtrnáctou, tedy sestupovou příčku. Což má samozřejmě negativní dopady na všechny nižší soutěže, z nichž by za těchto okolností šlo dolů vždy o jedno družstvo více než v případě „pouhého“ sestupu Letohradu.