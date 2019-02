Pardubice - Výjezd do Pardubic nevyšel ve fotbalovém krajském přeboru Lanškrounu a příliš se nevytáhlo ani Vysoké Mýto. Letohrad v Poličce sice neprohrál, ale remíza je i tak málo, tím spíš, že dvakrát vedl.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Rudolf Flégr

AS Pardubice – Lanškroun 3:0

V posledním kole KP Pardubického kraje si FK AS snadno poradil s nevýrazným Lanškrounem. Domácí se ujali vedení již v 9. min. první půle. Obrana hostí faulovala na hranici velkého čtverce Jakuba Kovaříka a sám postižený se stal úspěšným exekutorem pokutového kopu. Domácí hráli v pohodovém tempu, hostím se moc nedařilo. Přesto mohli po zaváhání Trupla vyrovnat. Ve slibné pozici se objevil Farkaš, ale gólovou šanci neproměnil.

Po změně stran v 59. min. orazítkoval břevno lanš〜krounské branky Pecivál, o minutu později se však z výhodné pozice nemýlil Jakub Kovařík – 2:0. V 76. min. pečetil konečné skóre Pitterle po individuální akci a parádní střele z pětadvaceti metrů od tyče do branky.

Polička – Letohrad B 2:2

První půlhodina se nesla ve znamení mírné územní převahy domácích, kteří byli nebezpečnější, ale žádná ze slibných možností se neujala. Hned v 1. minutě likvidoval Pěnička přímý kop J. Petra, stejný hráč minul placírkou z malého vápna po Adamčově přihrávce z malého vápna, další pokusy šly mimo tři tyče. Hosté hrozili sporadicky, nedostávaly se dál než k vápnu. To se změnilo ve 47. minutě, kdy centrovaný balon propadl k Ujcovi a ten otevřel skóre - 0:1.



O vyrovnání se nejprve snažil Opina, napálil tyč, po hodině hry uspěl V. Král, ujala se jeho hlavička po Navrátilově rohu. Místo dalšího náporu ale přišla sprcha, v 78. minutě minul vyběhnuvší Prokop míč na šestnáctce a Ujec si pohodlně došel pro druhé zásah - 1:2. Remízu zachránil Poličce domácí benjamínek O. Petr, hlavou poslal do sítě Opinův centr. Hosté se představili v dobrém světle a technickou hrou dělali soupeři velké problémy.

Tesla Pce B – V. Mýto 1:0

V úvodu utkání si oba týmy připravily po jedné gólové šanci, ale gólmani byli v tomto utkání velkými oporami svých týmů. Hra se odehrávala převážně ve středu půle, kde domácí diktovali tempo hry. Ve 33. min. otevřel skóre domácí Kavka přízemní střelou k tyči. V dalším průběhu hry se dostal do třech gólových příležitostí Matula, ale gólman Tesly Zavřel byl vždy na místě. V 63. min. střídající Petrus orazítkoval tyč Bulvovy branky a pět minut před koncem měl Petrus další gólovou šanci, ale Bulvu nepřekonal. O vítězství rozhodla jedna povedená trefa Tesly, hosté recept na Zavřela nenašli.

(jma, ha)