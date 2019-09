Dvakrát proti Dukle Praha. Ve šlágru druholigové soutěže vyzvou tým z Julisky pardubičtí fotbalisté, jeho rezervu zase o den později otestuje ústeckoorlická Jiskra.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Mezi taháky krajských soutěži patří četná regionální derby. Mimo jiné do Litomyšle zavítají sousedé ze Svitav, do Moravské Třebové přijede Polička, na trávníku chrudimského béčka se představí Luže a do Horních Ředic cestuje k bitvě přeborových nováčků Rohovládova Bělá.