Od televizního duelu s přímým tabulkovým konkurentem si futsalový Nejzbach sliboval oživení svých nadějí na účast v play off.

Ilustrační foto. | Foto: Nejzbach Vysoké Mýto

Realita? Po další porážce se naopak zařadil do skupiny mužstev, jež budou bojovat o udržení v soutěži. Domácí si sice v první půlce vytvořili těsné vedení, o to ale „do šatny“ z desetimetrového kopu přišli, sami stejnou výhodu nevyužili a na rozdíl od soupeře zůstali na střeleckém suchu až do konce. Hosté zpečetili výsledek „do prázdné“ při hře bez brankáře.