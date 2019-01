Orlickoústecko - České Heřmanice držely náskok zuby nehty a když selhal Kovanda nakonec slavily postup.

O prvním místě ve třetí okresní fotbalové třídě bylo rozhodnuto už před posledním kolem. Těchonínu ho na hřišti už nikdo nemohl vzít. To České Heřmanice byly pod tlakem, v případě, že by nevyhrály a Rudoltice braly všechny tři body, s postupem by se musely rozloučit.

Je škoda, že Králíky pohrdají svými fanoušky a vytrvale ignorují povinnost hlásit výsledky do Orlického deníku. Zamrzí, že Králíky a Červenou Vodu spojuje pouze název a ne chuť do fotbalu.

Č. Heřmanice – Těchonín 2:1

K jistotě postupu potřebovaly Heřmanice vyhrát, aby se nemusely třást z toho, jak dopadly Rudoltice v Lukové. Pocit klidu a bezpečí zařídil pro domácí fandy už v 5. min. Hlávka. Ještě veseleji bylo v Heřmanicích ve 40. min. po trestném kopu Šplíchala, kdy dorážel Jetmar – 2:0. Těchonín to ale nezabalil a v 63. min. snížil z dorážky Zeman. Blízko k vyrovnání byl Těchonín v 80. min. Jenže domácí brankář vychytal „loženku“ Kovandy. Fakta – branky: Hlávka, Jetmar – Zeman. Rozhodčí: Kodydek. ŽK: 1:3. Diváci: 200. Poločas: 2:0.

Luková – Rudoltice 2:0

Luková udělala důstojnou tečku za třetí třídou. Ani výhra nad Rudolticemi jí totiž nestačila k tomu, aby soutěž udržela. Fakta – branky: Řehoř, Duspiva. Rozhodčí: Sokol. Bez karet. Diváci: 150. Poločas: 0:0.

Libchavy B – Dobříkov B 0:3

Dobříkov byl celý zápas lepší. Libchavy si sice několik gólových šancí také vytvořily, jenže je nedokázaly proměnit. Fakta – branky: J. Horníček, Machovič, Klapal. Rozhodčí: Hovorka. ŽK: 3:3. Diváci: 50. Poločas: 0:2.

Žichlínek – Dlouhoňovice 3:1

Na existenční zápas Žichlínku se přišla podívat rekordní divácká návštěva. Domácí měli téměř po celý zápas mírnou převahu, brankově ji však dokázali vyjádřit až ve druhém poločase. V 56. min. otevřel skóre přízemní střelou Libor Motl, na 2:0 zvyšoval v 64. min. Kopecký z přímého kopu. Za tři minuty hostující Václavek hlavičkou po centru z přímého kopu a nedůrazném vyběhnutí brankaře zdramatizoval cestu domácích za záchranou v soutěži, definitivní pojistka však přišla za další tři minuty, kdy po pěkné samostatné akci skóroval Jan Langr. Fakta – branky: Motl, Kopecký, Langr – Václavek. Rozhodčí: Prokop. ŽK: 1:0. Diváci: 200. Poločas: 0:0.

Králíky/ Č. Voda C – Řetová 1:6. Nehlášeno.

D. Třešňovec – Boříkovice 2:0. Nehlášeno.

