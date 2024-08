Jak známo, tak Chrudimským náramně vyšel start do Chance Národní ligy, ze čtyř kol zapsali tři výhry a atakují čelo tabulky. Už to samo o sobě slibuje ve Vysokém Mýtě velký sportovní svátek. Třetiligový nováček z Ústí nad Orlicí nemusel bojovat v předkole a do MOL Cupu se zapojí teprve v tomto dějství. Jeho soupeřem bude Slavia Hradec Králové, tedy rival, kterého Ústečtí znají z loňských divizních vzájemných střetů. Zajímavé derby se chystá rovněž na Pardubicku. Horní Ředice se poté, co v předkole uspěly v České Třebové, utkají na domácí půdě se Živanicemi, což bude další fotbalová lahůdka na východě Čech.

Kompletní los 1. kola (úřední termín středa 21. srpna):

Spartak Police nad Metují – FK Chlumec nad Cidlinou

TJ Velké Hamry – SK Benátky nad Jizerou

TJ Spartak Soběslav – Povltavská fotbalová akademie

SK Vysoké Mýto – MFK Chrudim

FK Dobrovice – FK Viktoria Žižkov

SK Rapid Psáry – FC SILON Táborsko

FC Slavia Hradec Králové – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

FK Turnov – SK Zápy

FK Benešov – FC Písek fotbal

FK Horní Ředice – TJ Sokol Živanice

FK Přepeře – FK Varnsdorf

TJ Ligmet Milín – FC Sellier & Bellot Vlašim

SK Aritma Praha – Sokol Hostouň

TJ sportovní klub Hřebeč – SK Kladno

FK Meteor Praha VIII – FK VIAGEM Ústí nad Labem

SK Slaný – SK Sokol Brozany

SK Český Brod – FK Admira Praha

Fotbalový klub Králův Dvůr – FK Loko Vltavín

FK Arsenal Česká Lípa – SK Sparta Kolín

TJ Slovan Velvary – FK Motorlet Praha

FC Slavia Karlovy Vary – FC Chomutov

SK Hořovice – FK Robstav

FK Olympie Březová – SK Petřín Plzeň

TJ Slavoj Koloveč – TJ Jiskra Domažlice

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Baník Most-Souš

FC Rokycany – FK Příbram

TJ Slovan Bzenec – FK Hodonín

SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – FC Zlínsko

FC Vratimov – SFC Opava

FC Kvasice – FC Strání

FK Bílovec – SK Uničov

FK Bospor Bohumín – 1. SK Prostějov

1. HFK Olomouc – MFK Vyškov

SK Jiskra Rýmařov – SK Hanácká Slavia Kroměříž

MFK Vítkovice – FK Frýdek-Místek

FK Kozlovcice – ČSK Uherský Brod

SK Hranice – FC Zlín

MFK Havířov – FC Hlučín

Tatran Ždírec nad Doubravou – SK Líšeň 2019

TJ Sokol Tasovice – FC Slovan Rosice

FC Kuřim – TJ Start Brno

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou – FC Vysočina Jihlava

TJ Tatran Bohunice – FC Zbrojovka Brno