Nový Bydžov, Letohrad – Letohrad na umělé trávě v Chudonicích doslova vydřel cenný bod se soupeřem, který dle předvedené hry určitě nepatří na poslední příčky tabulky divize C.

Ze zápasu Mšeno - Letohrad | Foto: Deník/archiv

Domácí fotbalisté po vítězném minulém kole určitě mysleli na víc než na jeden bod, naopak hosté chtěli konečně na jaře bodovat. V zajímavém utkání byl pro Bydžov velkou překážkou výtečně chytající Volšík a potom také jeho slabá střelecká produktivita.

Volšík odchytal výborné utkání. A když už byl překonán, pomohli mu sami domácí útočníci.

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK OEZ Letohrad 1:1 (0:0)

Letohrad vstoupil do zápasu aktivně a zaslouženě hostům patřily úvodní minuty zápasu. Aktivita ale vydržela pouze úvodní čtvrthodinu, potom se začali stále více prosazovat aktivní domácí. Letohrad mohl vstřelit branku již v 8. minutě, ale po dlouhé sérii rohů se po míči marně natahoval Dvořák. V 15. minutě se do míče opřel Štěpán, s jeho nepříjemnou střelou si brankář Drugda nadvakrát poradil.Ve 21. minutě se snažil o zakončení Kabourek, ale i jeho střela skončila nad.

Poté už se chopili taktovky Bydžovští a do konce poločasu Letohradským pořádně zatápěli.Ve 26. minutě se obranou prosmýkl Lábík, ale naštěstí byl Volšík u míče včas. Tečovanou střelu Tomeše z úhlu vyrazil s námahou brankář Volšík nad branku. Špatnou desetiminutovku zakončil zaváháním nakonec i letohradský brankář, kterého po brejku na velkém vápně obelstil domácí Bastin, jenž ale nepochopitelně netrefil odkrytou bránu. V závěru prvního poločasu se mezi střelce mohl zapsat Tlustý, i tentokrát byl Volšík připraven.

Ve druhém poločase hosté vzdorovali až do 66. minuty. To se po centru dostal přes Černohorského k teči z bezprostřední blízkosti Bastin a domácí vedli 1:0. V 76. minutě mohl o osudu zápasu rozhodnout střídající Janouch. Po pár vteřinách pobytu na hřišti trefil hlavou břevno. Letohrad v závěru zápasu zvýšil aktivitu a hned to bylo na hřišti znát. Vyrovnání se dočkal deset minut před koncem. Po rohu se hlavou trefil nikým neobsazený Dvořák – 1:1.

V závěru zápasu se hrálo nahoru dolů a nikdo se nechtěl spokojit pouze s bodem. Domácí měli příležitost v 84. minutě, kdy míč po několika hlavičkách skončil hned dvakrát na břevně letohradské branky. Naopak hosté mohli rozhodnout o všech bodech v 89. minutě. Konečný se uvolnil na velkém vápně, ale z otočky mířil těsně vedle branky.