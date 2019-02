Letohrad – Cestu na poslední domácí utkání třetiligového Letohradu v sezoně si našlo více než tři sta diváků, kteří svůj tým po celou dobu mohutně povzbuzovali.

Po velmi napínavém souboji, kdy se domácí museli potýkat s občasnými velmi přísnými tresty rozhodčích, nakonec získali alespoň bod za remízu.

FK OEZ Letohrad – FC Chomutov 4:4 (1:2)

Už ve druhé minutě se měnilo skóre, když po nenápadné akci prostřelil Kykala kapitán Chomutova Pikl – 1:0. Letohrad na odpověď nečekal příliš dlouho, už v 6. minutě se prosadil Kulhánek – 1:1. V 11. minutě zahrozili znovu hosté, když se na brankáře domácích řítil Nádeníček. Kykal v brance ale nezklamal. O čtyři minuty později zahrozil Nadrchal, ale Štěpničkovu branku přestřelil. V 19. minutě domácí fanoušci přestali dýchat při šanci Smrže. Ten z velkého vápna propálil vše, co mu stálo v cestě, a Kykala v tu chvíli zachránila jen tyč. Ve 22. minutě po chybě domácího gólmana zvýšil na 2:1 Tomáš Smola, když překopl vyběhnutého brankáře a míč se bez problémů dokutálel do prázdné branky. Ve 28. minutě se verdikt rozhodčích nelíbil ani hráčům, ani divákům. Kulhánek nadějně naběhl do vápna, jeho střelu ještě Štěpnička vyrazil, ale na Brendlovu střelu už by byl krátký, jenže pomezní odpískal ofsajd.

Do druhé půle tak nastupovaly týmy za stavu 1:2. Toto skóre na tabuli ale nesvítilo příliš dlouho, když ve 46. minutě po nenápadné akci na 1:3 zvýšil Nádeníček. Další šanci měli opět hosté, a to v 55. minutě. Tentokrát ale Smola mířil nad. V 56. minutě byl vyloučen domácí kapitán Vaniš a hostující Smrž poté, co hrubě fauloval Bíra, který ležel na zemi. Domácí kapitán ve vypjaté situaci nezvládl své emoce a musel předčasně odejít do sprch. V 59. minutě vstřelil kontaktní gól Faltus a pro Letohrad se začalo blýskat na lepší časy. Radost v ochozech způsobil hostující Dubský, když v 61. minutě překonal svého vlastního brankáře a dopomohl Letohradu k vyrovnání – 3:3. Jen o minutu později se do šance dostal Nadrchal, ale střelu mu zblokoval protihráč. V 64. minutě mohl domácí poslat do vedení Bíro, který naběhl na střelu volného Kulhánka, který ale míč odkopl s velkou razancí a Bíro přihrávku nezachytil. V 66. minutě se do vedení dostali hosté, když se znovu prosadil Tomáš Smola. V 71. minutě si geniálně přehodil vyběhnutého brankáře Brendl a míč velmi pomalu doputoval až do nekryté brány – 4:4. „Svým průběhem mi utkání připomnělo zápas fotbalistů České republiky s Holandskem na Euru v Portugalsku, na který jsem koukal v úterý ze záznamu. Byl to pro diváka určitě velmi atraktivní zápas s bláznivým průběhem. Celé utkání jsme dotahovali, moc mne mrzí, že jsme si nechali dát strašně lacině první dvě branky po situacích, na které jsme upozorňovali. Přes to všechno musím mužstvo pochválit. Třikrát prohrávat a třikrát se z toho ještě v deseti zvednout je skvělé. Navíc jsme sahali i po výhře, bohužel nám nebylo přáno. Smekám před celým týmem, před každým hráčem, který nastoupil, protože do toho kluci dali úplně všechno. Je jen škoda, že nebyli odměněni třemi body za svůj heroický výkon," zhodnotil předehrávku trenér třetiligových fotbalistů Letohradu Jaroslav Veselý. Ten, kdo se utkání v Letohradě zúčastnil, si jistě udělal názor na trojici rozhodčích sám. Bezprostředně po skončení zápasu se nepřímo k trojici sudích vyjádřil i kouč Letohradu Jaroslav Veselý: „Divák si na rozhodčí určitě udělal názor. Ze mne budou asi mluvit emoce, ale zvěsti, které o Chomutovu šly, zřejmě nelhaly. Myslím si, že takto kvalitní mužstvo nemá zapotřebí hrát ve dvanácti…"

Po utkání svou kariéru ukončil brankář Pavel Kykal, který obdržel od svých kamarádů a blízkých mnoho darů. Rozhovor s tímto výborným gólmanem pro vás připravujeme.

Fakta – branky: 6. Kulhánek, 59. Bíro, 61. vlastní (Dubský), 71. Brendl – 2. Pikl, 21. a 66. T. Smola, 46. Nádeníček. Rozhodčí: Černý (Praha). ŽK: 2:3. ČK: 1:1 (56. Vaniš – 56. Smrž). Diváci: 350.

Letohrad: Kykal – Macek, Strasmeier (24. Niessner), Vaniš, Šponar (46. Faltus) – Nadrchal, Novotný, Bíro, Kail – Brendl, Kulhánek.

Chomutov: Štěpnička – Dubský, Kejha, Švec, Hyneš – Pavlíček, Pikl, Smrž, Adjei Eric Kwame (32. Doksanský) – T. Smola, Nádeníček (76. M. Smola).