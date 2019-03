V regionálních soubojích se radovaly celky Letohradu a Lanškrouna, Česká Třebová vyhrála i druhý jarní zápas.

17. KOLO:

Žamberk - Letohrad 0:2

Tři body z derby jsou na kontě letohradské družiny. Vyhrála 2:0. Hostím hodně pomohl gól v deváté minutě, o který se postaral Kabourek. Domácí se před branku Martinovského, jenž ještě na podzim hájil prostor mezi tyčemi právě v dresu Žamberka, příliš nedostávali, neboť nevolili zrovna optimální řešení směrem dopředu. Po hodině hry se Letohrad dostal na koně druhým gólem v podání Trnky. Vedení s přehledem uhájil do závěrečného hvizdu.



Fakta – branky: 9. Kabourek, 62. Trnka. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:0. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar, Vaňous (83. Kos), Rudolecký, Kotyza (79. Bartoš) – Molnár (24. Zach), Ďuriš, Franke, Jírů, Skoták (46. Dvořák) – Pavelka (68. Cvik). Letohrad: Martinovský – Pokorný (63. Hynek), Macek, Stejskal, P. Štěpán – Lorenc (79. Filip), Chládek (87. Vaníček), Smíšek (68. Hiller), Trnka (83. Bartoň) – Čada – Kabourek.

Česká Třebová - Luže 3:0

Druhé jarní utkání doma přetavila Česká Třebová ve vítězství. Ve třetí minutě vracel Klumpar míč z těžké pozice do branky, ale jeden z obránců hostí zachraňoval na brankové čáře. Po čtvrt hodině tentýž hráč zachránil rychle se rodící brejk skluzem. Poprvé se měnilo skóre v 19. minutě, kdy šel Stolín sám na bránu. Pohromu pro Luži nejprve odvrátil gólman, jenže jím vyražený balón našel Grepla, který přízemní dělovkou poslal třebovský tým do vedení. Luže se osmělila možností Richtra, ale ve skluzu poslal míč nad branku. Klíčový druhý gól si nechali domácí na poslední pasáž hry. Znovu u toho byl Grepl, když tentokrát zakončoval přesnou hlavičkou. Chvíli po něm ideálním volejem stanovil konečný výsledek Rataj. Čestný úspěch hostí mohl zaznamenat Kroutil, avšak jeho rána z trestného kopu minula šibenici.



Fakta – branky: 19. a 78. Grepl, 83. Rataj. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (86. Shejbal). Diváci: 50. Poločas: 1:0. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (59. Křepela), Krystl, Rataj, Sejkora – Müller (82. Jiřánek), Roušar – Gregor, Ezr (82. Langer), Grepl – Stolín (70. Novotný). Luže: Janoušek – J. Kapitola, Mocanu, Lacman (46. L. Richter), Naď – J. Richter (72. M. Kapitola), Shejbal, Holub, Klenor – Malinský, Kroutil.

Lanškroun - Choceň 5:1

Gólově nabuzený Lanškroun pokračoval ve střílení branek i proti Chocni. Hosté to odnesli pětibrankovým přídělem, sami skórovali pouze jednou. A dostali se tím do vedení, o což se postaral Sršeň. Náskok Lanškroun zlikvidoval velmi záhy zásluhou Popeláře. Pohroma pro Choceň přišla v poslední minutě první půle, kdy nařízenou penaltu proměnil Popelář. Těsné vedení si domácí udržovali a v posledních patnácti minutách definitivně rozhodli. Nejprve mířil přesně Ptáček, po něm se do střelecké listiny zapsal Savych a konečnou podobu výsledku dal obránce Karlík. Lanškroun se výhrou posunul do čela tabulky krajského přeboru.



Fakta – branky: 30. a 45. z pen. Popelář, 77. Ptáček, 85. Savych, 90. Karlík – 28. Sršeň. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 1:3. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar, Popelář, Karlík – Doležal (73. Marek), Š. Kolomý (86. Macháček), Skalický, Sita (73. Komínek) – Savych (86. A. Kolomý), Ptáček. Choceň: Simon – Eisner (80. Novotný), Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Sršeň, Vondra (76. Klofanda) – Fikejz (60. Matějka), Rozlívka.